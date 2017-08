Si l’on se fie à Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi (30 ans) a accepté de prolonger son contrat blaugrana jusqu’en 2021. Sauf que depuis cette annonce faite par le président du FC Barcelone en juillet dernier, la Pulga n’a toujours pas signé son bail lui garantissant un salaire annuel de 30 M€. Un détail pour les dirigeants catalans qui ne cèdent pas à la panique. C’est d’ailleurs ce qu’ils avaient fait savoir au sortir du match remporté face au Betis Séville lors de la première journée de Liga (2-0).

Et si l’optimisme est de rigueur côté barcelonais, c’est parce que l’international argentin (118 sélections, 58 buts) n’entend pas mettre les voiles. La rumeur selon laquelle Manchester City voudrait passer à l’offensive a d’ailleurs été très rapidement démentie. Mais si Messi n’affiche pas de velléités de départ, Marca indique que le numéro 10 du Barça n’est pas pressé pour autant d’apposer sa signature au bas de son futur contrat.

La raison ? Messi attendrait surtout la fin du mercato estival pour en savoir un peu plus sur le visage du Barça version 2017/2018. Forcément affecté par le départ de Neymar, l’Argentin assiste pour le moment à l’incapacité de son club à recruter un, voire plusieurs remplaçants. Malmené par le Borussia Dortmund dans le dossier Dembélé, le club culé aurait même été mis définitivement hors course pour la signature de Coutinho par Liverpool selon le Liverpool Echo. Autant de difficultés qui ne ravissent guère la star barcelonaise qui, par son comportement, met encore plus de pression à ses dirigeants alors qu’il reste moins de dix jours avant la fin du mercato.