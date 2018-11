La finale de la Copa Libertadores, en Amérique du Sud, met aux prises cette année les deux géants du football argentin, River Plate et Boca Juniors. Le match aller a eu lieu dimanche dernier, à la Bombonera, mythique enceinte de Boca. Et outre les passionnés du football sud-américain, on pouvait aussi y rencontrer de nombreux observateurs envoyés par les clubs européens. S’ils sont venus voir Exequiel Palacios, on peut désormais leur dire que c’est déjà trop tard.

En effet, comme le rapporte Marca ce mercredi, le milieu offensif âgé de 20 ans s’apprête à devenir la première recrue du Real Madrid lors du mercato hivernal qui ouvrira ses portes en janvier. Interrogé par la radio espagnole Cadena SER, le président des Millonarios, Rodolfo D’Onofrio, avait confirmé l’intérêt du Real Madrid avant le match de dimanche. Mais le stade du simple intérêt a été largement dépassé puisqu’un accord existerait entre les deux clubs aux alentours de 20 M€.

Marca explique que l’affaire sera rendue officielle une fois que le match retour de la Copa Libertardores (24 novembre) sera terminé. Le joueur signera alors un contrat jusqu’en juin 2024. Hasard du destin, si jamais River Plate l’emporte en Copa Libertadores, Palacios pourrait affronter lors du Mondial des Clubs, qui aura lieu fin décembre, son futur club. Après le Brésilien Vinicius Junior, le Real Madrid est visiblement décidé à poursuivre, avec l’Argentin Palacios, sa razzia sur les jeunes pépites sud-américaines !