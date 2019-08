« Gareth va rester. Il est ici comme les autres et je suis content du match qu’il a fait. Notamment sur le plan défensif où, avec Vinicius, il a beaucoup travaillé. Bale va rester. Tous les joueurs que nous avons nous donnent satisfaction. Nous devons nous concentrer sur la saison, rien de plus. » Quelques minutes après le premier succès de la saison du Real Madrid en Liga (3-1 face au Celta Vigo), Zinedine Zidane décidait contre toute attente de mettre un terme aux rumeurs concernant l’avenir de Gareth Bale.

Le technicien français avait déjà surpris tout son monde en titularisant l’ailier gallois face au Celta Vigo. Une posture d’autant plus surprenante que Zidane a milité en interne pour un départ de l’ancien joueur de Tottenham cet été. Mais voilà, les intérêts des deux protagonistes ont convergé, plus par obligation qu’autre chose... Les marchés chinois et anglais fermés, peu de clubs peuvent désormais s’aligner sur les émoluments de l’international gallois (15 millions d’euros annuels).

Quand Gareth Bale plombe l’opération Neymar

C’est donc sur le front de l’attaque que Bale a démarré la rencontre en Galice samedi, accompagné de Karim Benzema et Vinicius. Et Bale a profité plus que jamais de la main tendue par son coach pour briller. Très volontaire offensivement, le natif de Cardiff n’a pas ménagé ses efforts et n’a pas rechigné aux tâches défensives. Impliqué sur le terrain, l’intéressé s’est même mué en passeur décisif sur le premier but marqué par Benzema (12e), après un petit numéro digne de ses plus belles heures.

Irréprochable sur le pré, l’ancien joueur des Spurs a séduit les observateurs par son attitude. Remplacé par Isco à un quart d’heure de la fin, Bale a atteint son objectif initial : offrir des maux de tête à Zinedine Zidane et lui prouver qu’il pouvait compter sur lui. Une démarche qui intervient au moment où les rumeurs envoient volontiers Neymar au Bernabeu. On le sait, Florentino Perez conserverait un oeil attentif sur la situation de l’artiste brésilien au PSG, et les contacts avec son entourage ne sont pas rompus. Mais c’était sans compter sur Gareth Bale et sa volonté de s’imposer au Real Madrid...

