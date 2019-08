Du rêve au cauchemar. Il y a un an, Mariano Diaz était sur un nuage. Après une saison aboutie sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant voyait son souhait de retourner au Real Madrid exaucé. Mais entre ses multiples blessures et les changements d’entraîneurs, son retour dans la capitale espagnole a viré au cauchemar. Revenu sur le banc madrilène, Zinedine Zidane ne compte pas sur le Dominicain cette saison. Il a donc été invité à trouver un point de chute ailleurs cet été 2019. Malgré 4 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues l’an dernier, Mariano dispose toujours d’une belle cote sur le marché.

En Italie, l’AS Roma et l’AC Milan se sont penchés sur son cas. En France, l’AS Monaco a étudié cette piste puisque le joueur présente l’avantage de bien connaître la Ligue 1 Conforama depuis son passage chez les Gones. En Espagne, le Real Betis Balompié s’est renseigné au sujet de sa situation et envisageait éventuellement un prêt. Mais le salaire du joueur (5 millions par an) aurait calmé les Andalous. L’autre club de la ville, le Séville FC, serait également entré dans la danse assure ce mercredi El Desmarque. Les pensionnaires du stade Sanchez Pizjuan creuseraient cette piste.

Une semaine décisive pour Mariano

Déjà intéressé l’an dernier, Séville s’était fait devancer par le Real Madrid, qui avait exercé son option de rachat pour satisfaire son entraîneur de l’époque à savoir Julen Lopetegui. Et il se trouve justement que Lopetegui, qui apprécie donc beaucoup Mariano Diaz, entraîne le club andalou cette saison. Un club qui n’exclut rien à ce sujet comme l’a plus ou moins avoué le président José Castro. Ses propos sont relayés par Estadio Deportivo. « Mariano ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Mais tout peut peut arriver. C’est un sujet qui concerne la partie technique. Monchi et son équipe travaillent constamment et encore plus avec le mercato qui est ouvert. Mon obligation est d’avoir les moyens pour obtenir ces acquisitions, si nécessaire ».

Séville pourrait donc passer à l’offensive d’ici la fin du mercato. À moins que les Andalous décident de ne pas donner suite à ce dossier. Ce qui serait la tendance à écouter AS, qui indique ce mercredi qu’aucun club n’est vraiment passé à l’attaque pour s’attacher ses services. La publication ibérique précise d’ailleurs que l’ancien joueur de l’OL n’écarterait pas la possibilité de rester à Madrid. Ce qui ne ferait pas les affaires du club et du joueur sous contrat jusqu’en 2023, qui devra se préparer à vivre au moins six mois compliqués puisqu’il passe derrière Karim Benzema et Luka Jovic dans la hiérarchie des attaquants madrilènes. Après Gareth Bale et James Rodriguez, Zinedine Zidane pourrait donc bien composer avec un autre indésirable.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10