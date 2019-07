C’est une étape de plus dans le processus. Selon les informations de Sport, Neymar et Lionel Messi se sont rencontrés et ont longuement discuté à l’issue de la demi-finale de la Copa America entre le Brésil et l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi à Belo Horizonte. Neymar était venu soutenir ses compatriotes dans ce choc très attendu, qui a tourné en faveur des Auriverdes (2-0).

Mais il en a aussi profité pour voir son ancien coéquipier Lionel Messi dans les vestiaires à l’issue du match. Particulièrement remonté contre l’arbitrage, le numéro 10 de l’Albiceleste a été, apparemment, consolé par Neymar. Surtout, comme le raconte Sport, les deux hommes se sont mis à l’écart pour discuter. Notamment d’un avenir commun à nouveau possible au FC Barcelone.

Messi veut rejouer avec Neymar

Pour revenir en Catalogne, Neymar se devait de vérifier l’état d’esprit de Messi. Et rien n’a changé puisque l’Argentin serait ravi de pouvoir de nouveau s’appuyer sur le Brésilien, alors que Luis Suarez se fait plus vieux et moins clinique. L’approbation de Messi semblait importante pour Neymar, à qui le Barça aurait fait comprendre qu’il ne fallait pas sécher la reprise de l’entraînement avec le PSG pour ne pas envenimer les relations.

Le puzzle se constitue donc pièce par pièce pour un retour de Neymar au Barça. L’envie du joueur ? Elle est acquise. Celle du club aussi. L’adhésion du vestiaire catalan n’est également plus à démontrer. Reste l’étape la plus importante, celle de l’accord entre les deux clubs. Cela devrait durer longtemps, d’autant qu’hier, la piste Coutinho, qui serait inclus dans le transfert, a pris du plomb dans l’aile...

