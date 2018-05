L’avenir de Samuel Umtiti (24 ans), voilà un dossier qui rythme l’actualité du FC Barcelone depuis de longues semaines. Le club catalan souhaite prolonger son bail, qui court actuellement jusqu’en juin 2021, notamment pour augmenter le montant de sa clause libératoire (actuellement fixée à 60 M€) et ainsi éloigner les éventuels prétendants (Manchester United entre autres). Le défenseur central, de son côté, n’est pas fermé à cette idée, mais entend valoriser ses deux bonnes saisons au Camp Nou en décrochant une augmentation.

Les négociations se poursuivent donc, comme le laissait entendre le président du Barça Josep Maria Bartomeu sur Catalunya Radio. « C’est un joueur très important. Il lui reste trois ans de contrat et notre volonté, c’est qu’il reste dans une grille de salaire, dans des conditions qui nous permettent de rester compétitifs », avait-il déclaré. Sport indique dans son édition du jour que l’homme fort de l’écurie blaugrana souhaiterait régler les choses dans ce dossier avant le début du Mondial en Russie. Et visiblement, l’ancien Lyonnais semble sur la même longueur d’onde, comme il l’a confié ce vendredi après-midi en conférence de presse.

« En toute honnêteté, ça ne va pas trop me perturber, ça fait quelques mois que ça dure. Après, je pense que c’est important de régler ce cas-là avant le début de la compétition. Et pour ma part, ce sera chose faite », a-t-il lâché en toute franchise. Pour autant, s’il attend du nouveau, rien n’est encore acquis. « Ma prolongation ? Honnêtement, je n’ai pas de nouvelles. J’ai mon téléphone, mais on ne m’a toujours pas appelé, donc ça veut dire que rien n’avance (rires) », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à donc !