Un mois de novembre paradoxal. En effet, Steven N’Zonzi a vécu un mois étrange. Sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France pour affronter le Pays de Galles et l’Allemagne, le milieu de terrain traversait en parallèle une situation complexe au sein de son club, le FC Séville. Il a notamment été mis de côté lors des derniers matches et n’a plus été aligné depuis le 21 novembre. Depuis quelques jours, les rumeurs autour d’un départ lors du mercato d’hiver se faisait de plus en plus pressantes pour celui qui avait prolongé jusqu’en 2020 en janvier dernier.

Et elles se sont intensifiées ce mardi puisque le Français âgé de 28 ans était à Londres. Une présence qui pour certains médias signifiaient que N’Zonzi était en train de boucler son transfert en Angleterre. Mais cela a été vite démenti par le président sévillan, José Castro. Ses propos sont relayés par El Desmarque. « La situation de N’Zonzi est une question technique. Il a été à Londres pour rendre visite à son fils avec la permission du club. Ce qu’il se passe avec N’Zonzi est un problème technique avec les entraîneurs et, comme toutes les questions techniques, elles sont réversibles. Il s’entraîne comme tout le monde. Il n’est pas à part. C’est une question technique que nous pouvons résoudre ».

N’Zonzi veut changer d’air

Une version qu’a confirmée le principal intéressé en milieu d’après-midi à nos confrères de France Football. Mais contrairement à ce qu’a laissé entendre son président, un départ est à l’ordre du jour. Steven N’Zonzi a lâché une petite bombe à FF : « Mon avenir est clairement ailleurs qu’à Séville. La seule chose qui me déçoive, c’est la manière dont ça se termine.Les mots du coach m’ont affecté. Depuis, quelque chose s’est cassé (...) Je m’entraîne avec l’équipe mais quand arrivent les matches, je ne suis pas retenu. Ça fait mal, bien sûr, mais pour l’instant, ça va encore, ça fait peu de temps. Il ne reste plus que décembre à passer. Mais c’est mieux que ça s’arrête là, c’est sûr ».

Il poursuit : « Ça peut être intéressant pour le club de me vendre. Il y a toujours un côté business, dans le foot. Mais ce qui m’ennuie, c’est la manière dont ça se passe. Ça ne s’était jamais mal passé avec un entraîneur, auparavant. Je n’avais jamais eu ce genre de problèmes (...) Sincèrement, pas pour le moment. Mais, en toute humilité, je ne me fais pas de souci pour le futur ». Et il y a de quoi puisque plusieurs clubs sont très intéressés. En Premier League, son nom a été associé à Everton, Arsenal, Manchester City et Manchester United. En Italie, la Juventus est aussi sur les rangs. Nul doute que d’autres courtisans devraient se manifester maintenant que la position de N’Zonzi est claire. Il reste à savoir quelle sera celle de Séville, qui pour rappel demandait 40 millions d’euros pour lui l’été dernier.