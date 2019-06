En l’espace de quelques jours seulement, le Santiago Bernabeu a vu défiler Luka Jovic, Eden Hazard, Rodrygo et Ferland Mendy. Ces quatre recrues, en attendant le retour d’Eder Militão qui participe à la Copa América avec le Brésil, viennent renforcer l’effectif d’un Real Madrid souhaitant redorer son blason après une saison décevante en Liga (3e place) et en Ligue des Champions (élimination en 8e de finale).

Zinedine Zidane a livré son sentiment sur ce début de mercato canon au cours d’un entretien accordé à la chaîne officielle de l’International Champions Cup, compétition estivale amicale à laquelle les Merengues participeront une fois de plus cet été. « Oui ! Je suis très très très excité par ces arrivées. C’est très intéressant pour nous », s’est frotté les mains le coach madrilène avant de poursuivre.

« C’est pour ça qu’on a déjà recruté des joueurs, pour être prêts le plus vite possible »

« C’est une saison très importante, une nouvelle saison pour nous, et nous avons l’ambition de retrouver la victoire. C’est pour ça qu’on travaille encore, il n’y a pas de vacances pour nous ! Nous sommes là pour travailler et réussir une bonne saison en 2019/20 », a-t-il lâché. L’ancien n° 10 des Bleus a ensuite expliqué pourquoi la Casa Blanca avait été aussi vite sur son début de mercato. « Il est important d’avoir tous les joueurs pour la préparation. C’est pour ça qu’on a déjà recruté des joueurs, pour être prêts le plus vite possible », a-t-il glissé avant d’ajouter.

« La préparation est très importante pour un joueur. Il est important que les nouvelles recrues soient avec nous. Ils vont avoir près d’un mois de vacances. Les nouveaux seront là dès le premier jour avec nous », a-t-il conclu. Le Real Madrid, qui avait confié des pouvoirs sportifs élargis à ZZ en le faisant revenir en mars dernier, lui a offert les moyens de ses ambitions. À lui de jouer désormais. De son côté, la direction espagnole va, comme l’indique Marca, accélérer son opération dégraissage, avec 10 départs espérés.

