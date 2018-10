Comme à son habitude c’est un Adil Rami d’humeur joviale qui s’est présenté en conférence de presse ce samedi après-midi. Blessé à la cuisse depuis le 20 septembre dernier lors du match face à Francfort en Ligue Europa, le défenseur central marseillais se juge opérationnel pour la rencontre face à Caen demain (17 heures). Ce dernier ne s’est pas caché concernant sa blessure, en évoquant une préparation estivale tronquée. « Physiquement ce n’est pas facile pour moi, je n’ai pas eu une grosse préparation. J’ai eu très peu de vacances, j’attends de retrouver mon football, » a ainsi expliqué l’ancien Lillois.

Si l’OM n’a pas forcément été flamboyant en l’absence de son champion du monde, ce dernier piaffe d’impatience à l’idée de goûter à nouveau à la compétition et surtout d’aider les siens sur le terrain. « Ma saison n’a pas encore démarré. J’ai juste envie de jouer, je n’ai rien à prouver à personne. J’espère être la solution aux problèmes, j’ai juste envie de jouer, » a ainsi confié l’ancien Lillois. Un retour susceptible de soulager une défense marseillaise aux abois entre le match à Lille (3-0) et la confrontation face à Limassol (2-2) jeudi en Ligue Europa.

Rami et Garcia pointent le déficit physique de l’OM

Des difficultés chroniques en défense qui n’inquiètent pas outre mesure Adil Rami. L’intéressé a tenté de justifier ce mal récurrent par une disparité sur le plan physique au sein du groupe olympien. « On n’est pas encore tous à 100%. On n’a pas tous repris en même temps, c’est compliqué collectivement. Il faut revenir aux bases, apprendre à souffrir avant de prendre du plaisir. On sait tous que quand tu joues à l’OM tu dois être à 100% et mouiller le maillot. On est assez matures, on a de l’expérience pour gérer tout ça. Le groupe ? On s’apprécie énormément, on continue à se kiffer. Il faut rester calme et serein. Il faut éviter de jouer les matchs en stress, » révèle le numéro 23 de l’OM.

Un sentiment partagé par l’entraîneur olympien Rudi Garcia qui a constaté également le manque de fraîcheur physique de ses troupes en Ligue Europa. « Certains joueurs ont été fatigués physiquement comme Luiz Gustavo qui a eu des crampes. C’est un groupe sain avec un mental fort. Ceux qui sont frais devront faire plus demain. On a été bien 70 minutes et après on a été moins bien. On mesure la qualité d’une équipe à sa capacité à rebondir, on veut remonter ou se rapprocher du podium et il faut battre Caen pour le faire, » a ainsi reconnu le technicien de l’Olympique de Marseille. Désormais l’OM n’a plus le choix pour recoller au peloton de tête, il faudra triompher face à Caen à l’Orange Vélodrome...