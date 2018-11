S’imposer pour enchaîner. Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille avait retrouvé le goût de la victoire en dominant Dijon (2-0). Et forcément, le club phocéen voulait enchaîner ce dimanche soir avec un déplacement à Amiens en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Une formation amiénoise qui avait dominé Toulouse avant la trêve (1-0). Et l’OM n’avait pas vraiment le droit à l’erreur ce soir, suite à la victoire de Nice contre le LOSC (2-0). Septièmes, les Phocéens pouvaient passer 5es ce soir en cas de succès, alors qu’Amiens avait l’opportunité de prendre la 15e place. Pour cette rencontre, Christophe Pélisser alignait un 4-3-3 avec Ghoddos en pointe. Côté marseillais, Rudi Garcia optait pour un 3-4-3 avec N’Jie en pointe aux côtés de Thauvin et Rolando de retour en défense. De son côté, Sanson prenait la place de Strootman, blessé à l’échauffement. Après un début de rencontre plutôt calme, les Amiénois trouvaient la faille sur la première occasion du match.

Décalé dans la surface côté droit, Otero centrait fort devant le but et Mandanda réalisait une faute de main. En renard des surfaces, Dibassy en profitait pour ouvrir le score (8e, 1-0). Les Phocéens souffraient et il fallait un excellent retour d’Ocampos sur Otero pour sauver l’OM. Voyant son équipe dans le dur, Rudi Garcia changeait de tactique et passait en 4-2-3-1. Et le changement se voyait rapidement. Plus séduisants, les Olympiens prenaient le dessus et Thauvin ne cadrait pas sa frappe (16e) avant de voir sa tête être claquée par Gurtner (17e). Les visiteurs poussaient et Ocampos manquait l’égalisation sur un bon centre de Payet (24e), mais pas Thauvin. Sur une belle ouverture de Sanson, l’international français revenait dans l’axe avant de déclencher du gauche. Sa frappe limpide terminait au fond des filets (26e, 1-1). L’OM frôlait même le deuxième but juste derrière mais le tir de Payet passait de peu à côté (28e). C’était la dernière opportunité du premier acte.

Florian Thauvin voit triple

Les deux entraîneurs ne changeaient rien à la pause puisque les mêmes acteurs revenaient sur la pelouse. Et comme en première période, les Amiénois dominaient le début du deuxième acte. À la suite d’une combinaison sur corner, Ghoddos tentait sa chance mais manquait totalement sa tentative (51e), alors que Mendoza butait sur Rolando (54e). Mais les Phocéens ne se laissaient pas abattre et Thauvin envoyait sa reprise dans le petit filet extérieur (55e). Dans cette rencontre plaisante, Christophe Pélisser était le premier à effectuer un changement puisqu’Otero laissait sa place à Bodmer (61e). Après une frappe de Payet (63e), Rudi Garcia lançait de son côté Germain à la place de N’Jie, invisible ce soir (65e), mais ses hommes souffraient toujours. Mandanda, auteur d’une faute de main en début de rencontre, se reprenait en sortant une belle frappe de Monconduit (67e). Et après quelques minutes passées sur la pelouse, Germain montrait à son entraîneur qu’il avait fait le bon choix.

Après avoir obtenu un corner sur une frappe déviée (71e), l’ancien joueur de l’AS Monaco voyait sa tête, sur un corner de Payet, s’écraser sur la barre transversale de Gurtner (72e). Le joueur de 28 ans continuait son travail avec un bon appel dans le dos et une frappe enchaînée sortie par le portier amiénois (73e). Dans un véritable temps-fort, les Phocéens ne quittaient plus la surface adverse et Sarr était tout proche du deuxième but de son équipe puisque sa tentative déviée par Lefort frôlait le montant (77e). Mais Thauvin s’offrait un doublé derrière et donnait l’avantage aux siens sur coup-franc direct (80e, 1-2). Et les Amiénois craquaient puisque Lefort concédait un penalty sur Payet. Le capitaine olympien s’élançait mais Gurtner sortait ce penalty (84e). FInalement, Thauvin trouvait pour la troisième fois de la soirée le chemin des filets (90e+1, 1-3). L’OM s’imposait donc 3-1 et prenait la 5e place. Amiens restait 16e.

L’homme du match : Thauvin (8) le meilleur buteur de l’OM cette saison a encore frappé ce soir. Après plusieurs tentatives (12e, 16e, 17e), l’international français a égalisé sur une frappe du gauche (26e), avant de cadrer une autre tentative (30e). Dans le deuxième acte, l’ailier phocéen a continué sur sa lancée en marquant un magnifique coup-franc direct (80e). Il a clôturé le spectacle dans le temps additionnel sur un service de Lopez (90e+1). Un triplé très important pour l’OM et pour lui.

Amiens SC

Gurtner (4) : le portier picard a craqué sur la classique de Florian Thauvin, où il aurait pu mieux faire (1-1, 26e). Il a cependant réalisé plusieurs arrêts (16e, 29e, 73e) et a été sauvé par sa transversale sur une tête de Germain (71e). À dix minutes du terme, Thauvin l’a une nouvelle fois trompé, cette fois sur coup-franc (1-2, 80e). Dans la foulée, il a sorti un penalty de Payet (84e). Dans les dernières secondes, Thauvin s’est offert un triplé en frappant fort au premier poteau (1-3, 90e+2).

Krafth (5) : le latéral suédois n’a pas beaucoup été inquiété dans son couloir par Ocampos dans le premier acte. En seconde période, il s’est autorisé quelques montées, sans parvenir à apporter le danger.

Gouano (4) : le capitaine d’Amiens a été relativement costaud dans la défense. Il est bien intervenu sur un centre de Thauvin (27e), et a été solide sur les phases arrêtées adverses. Mais ses relances approximatives ont mis en difficulté les siens.

Dibassy (4,5) : le défenseur central a ouvert son compteur cette saison, profitant d’une énorme boulette de Mandanda pour ouvrir le score (1-0, 8e). Ensuite, il a sauvé les siens devant Ocampos (14e). Il a par la suite fait parler sa puissance dans l’axe de la défense. Cependant, sa faute sur Sanson a entraîné le but de Thauvin (1-2, 80e).

Lefort (2) : le latéral gauche a eu la lourde tâche de bloquer Florian Thauvin. Et autant dire qu’il a eu toutes les peines du monde à empêcher l’ancien Bastiais de passer. Il est resté trop loin de Thauvin sur son but (1-1, 26e), et le Marseillais s’est ensuite offert de nombreuses occasions. Il est également le joueur à avoir perdu le plus de ballons ce soir (28). En fin de match, il a commis une faute entraînant un penalty pour l’OM, manqué par Payet (84e). Le troisième but de Thauvin est également venu de son côté.

Gnahoré (5) : le milieu français a d’abord très bien décalé Otero sur l’ouverture du score (1-0, 10e). Il a ensuite effectué un gros pressing, mais a baissé de rythme au cours du match. En fin de rencontre, il a eu un second souffle et a essayé d’apporter le surnombre en phases offensives, sans réussite.

Monconduit (4) : solide dans l’entrejeu, il a récupéré pas mal de ballons et a été utile au milieu dans les phases de conservation. Il s’est procuré une grosse occasion mais sa tentative était détournée par Mandanda (67e). Défensivement, il n’a pas pu aider ses partenaires à éviter les trois buts de l’OM.

Blin (4) : l’ancien Toulousain a réalisé un début de match solide avant de voir les Marseillais prendre le dessus dans l’entrejeu. Cependant, il est parvenu à sortir le ballon à plusieurs reprises, offrant l’occasion à ses attaquants de partir en contre. Remplacé par Ganso (85e), qui n’a pas eu le temps de se montrer.

Otero (3,5) : l’ailier colombien a obligé Steve Mandanda à faire une erreur sur un centre puissant qui a permis à Dibassy d’ouvrir le score (1-0, 8e). Il a tenté d’apporter offensivement, mais les occasions étaient trop rares dans le couloir droit. Remplacé par Bodmer (61e), qui a fait parler sa taille sur les coups de pied arrêtés.

Mendoza (5,5) : le numéro 10 a mis beaucoup de vitesse dans l’attaque picarde, en atteste sa vivacité qui lui a permis à plusieurs reprises d’inquiéter les latéraux de l’OM. Il s’est offert une grosse occasion mais Rolando est bien intervenu (54e), avant que sa frappe ne s’envole (68e). Le joueur le plus en vue du côté d’Amiens.

Ghoddos (3) : le buteur iranien n’a pas eu beaucoup de réussite ce soir. Il a été sevré de ballons dans le match, où il n’a eu que quelques frappes à se mettre sous la dent (35e, 51e). Au fur et à mesure, Marseille a pris l’ascendant et il n’a plus été capable de se mettre en bonne position.

Olympique de Marseille

Mandanda (5,5) : toujours titulaire dans le but marseillais, l’international français a rapidement plombé son équipe en réalisant une faute de main qui amène le but de Dibassy (8e). Il s’est repris ensuite en captant tranquillement une tête de Lefort (14e), avant de sortir une frappe puissante de Monconduit (67e) ou encore une tête de Ghoddos finalement signalé en position de hors-jeu (86e). Une erreur pas fatale donc pour Steve Mandanda qui a su se reprendre.

Rami (5,5) : encore une fois présent au sein de la charnière centrale, le champion du Monde a fait le travail face aux attaquants amiénois en s’imposant petit à petit. Il a joué beaucoup de ballons (61) mais en a surtout gagné 20, une bonne statistique pour un défenseur.

Rolando (6) : de retour après plusieurs mois d’absence, le défenseur portugais a tranquillement retrouvé ses sensations mais il a d’abord manqué de repères. Auteur d’une obstruction sur Mendoza, il a pris un carton jaune (13e) mais a récupéré plusieurs ballons en première période (13). Sa deuxième période a été encore meilleure, avec un retour très important sur Mendoza (54e), et au final 20 ballons gagnés, comme Rami à côté de lui. Un retour gagnant.

Sakai (5) : aligné côté gauche pour cette rencontre, l’international japonais n’avait pas ses marques et a d’abord oublié d’attaquer Otero sur le but (8e), avant de retrouver des couleurs. Au final, il termine son match avec 94% de passes réussies mais seulement 44 ballons joués.

Sarr (5,5) : l’ancien Messin a très bien combiné avec Thauvin dans le couloir droit. Très disponible, il a également apporté une solution à ses milieux, en se montrant offensif comme à son habitude. Mais au retour des vestiaires, il a été moins en vue, assurant cependant l’essentiel.

Sanson (6,5) : titulaire surprise suite à la blessure de Strootman, l’ancien Montpelliérain a assuré. Très présent au milieu, il est d’abord à l’origine du but de Thauvin (26e). Séduisant au milieu, il a tenté de casser les lignes, tout en récupérant des ballons (15 dans le premier acte, 24 au total). En fin de rencontre, il a également obtenu le coup-franc qui amène le but de Thauvin (80e).

Lopez (7) : aux côtés de Sanson devant la défense, le jeune milieu phocéen s’est un peu moins montré que son partenaire de l’entrejeu sur le plan offensif mais il a touché un nombre incalculable de ballons, à savoir 102 (64 en première période, soit deux fois plus que le meilleur Amiénois, Lefort) ! Et avec 91% de passes réussies, il a complètement rempli son contrat pour un milieu de terrain, lui qui a aussi délivré une passe décisive pour Thauvin (90e+1). Un très bon match de sa part.

Ocampos (4) : dans son couloir gauche, l’ailier argentin a souvent pris le dessus dans les airs mais pas au sol. Face à Krafth notamment, il n’a pas su tirer son épingle du jeu. Cependant, il a sauvé l’OM avec un magnifique retour devant Otero (13e), avant de manquer une belle opportunité en attaque (24e). Ensuite, il n’a plus rien montré, mais il a eu le temps de prendre un carton jaune (72e).

Payet (5,5) : placé en meneur de jeu, le capitaine phocéen n’a pas eu un énorme rendement dans l’entrejeu mais son pied droit a fait du bien aux Phocéens, que ce soit pour les centres dans le jeu ou les corners (17e, 24e, 71e). Auteur de trois frappes (24e, 65e, 84e), il a terminé sur une mauvaise note en butant sur Gurtner sur son penalty. Remplacé par Kamara (90e), qui s’est positionné derrière pour les dernières minutes.

Thauvin (8) : voir ci-dessus

N’Jie (2,5) : 11 ballons touchés en première période pour 7 perdus. L’attaquant camerounais a véritablement traversé ce premier acte, où il n’a jamais réussi à se montrer. Et au retour des vestiaires, il n’a pas fait mieux, avec seulement 5 ballons joués... Remplacé par Germain (66e), qui a fait du bien à l’OM et a même touché la barre transversale (71e) avant de buter sur Gurtner (73e).