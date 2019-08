C’est la deuxième fois en l’espace de quelques jours seulement qu’André Villas-Boas en parle en conférence de presse. La fin du mercato en Premier League, fixée à ce jeudi, 18h (heure française), semble particulièrement inquiéter le technicien de l’Olympique de Marseille. Dimanche soir, au sortir de la défaite en amical contre Naples (0-1), le Lusitanien en a remis une couche sur le sujet.

« J’attends avec anxiété la fin du mercato anglais, parce que cela peut tout changer ailleurs en Europe. Une fois cette date passée, on aura plus ou moins une idée du groupe pour la saison », a-t-il lancé face aux journalistes avant d’insister. « J’espère qu’il n’y aura pas de départ, on devra attendre la fin du mercato anglais, c’est l’unique pays qui peut tout changer », a-t-il ajouté.

L’OM va trembler jusqu’à jeudi 18h...

Plutôt satisfait de son effectif, à une ou deux exceptions près, l’entraîneur portugais, passé par Chelsea et Tottenham, sait par expérience que tout est possible lors des dernières heures du mercato anglais. Et il semble craindre une offensive de dernière minute venue d’Angleterre pour l’un ou plusieurs de ses joueurs. On pense notamment à Florian Thauvin (26 ans), bankable grâce à son statut de champion du Monde 2018, ou encore Morgan Sanson (24 ans), qui jouit d’une belle cote de l’autre côté de La Manche.

Rappelons aussi que le latéral droit Hiroki Sakai (29 ans) a été annoncé sur les tablettes de Tottenham avec insistance récemment et que Kevin Strootman (29 ans), l’une des bonnes surprises de la préparation phocéenne, a lui aussi été proposé un peu partout en Premier League. D’ici jeudi, 18h, AVB et l’OM vont donc croiser les doigts pour ne pas recevoir d’offre anglaise impossible à refuser...

