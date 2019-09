La trêve internationale est terminée et les championnats nationaux ont repris leur droit. En Ligue 1, pour clore cette belle cinquième journée, les amoureux de football hexagonal auront le droit à un joli choc. En effet, ce dimanche soir, au Stade Louis II, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille vont s’affronter (et c’est à suivre en direct sur notre live commenté). Un premier véritable test pour André Villas-Boas et l’OM, qui a perdu l’habitude de l’emporter dans les grands rendez-vous.

Mais les états sont assez disparates. Les Monégasques sont vraiment à la peine en ce début de championnat puisqu’ils ne comptent que deux petits points et sont actuellement 19es du championnat. L’OM a connu un début de saison délicat, mais reste maintenant sur deux victoires de suite. Avec une nouvelle victoire sur le Rocher en ce dimanche soir, Dimitri Payet, Villas-Boas et consorts se retrouveraient à une très belle troisième (ou deuxième si l’OM l’emporte par quatre buts d’écart) place, derrière le Paris SG et Rennes.

Première pour Rongier ?

Leonardo Jardim a eu un joli mercato estival et devrait aligner pour cette belle confrontation à un 4-4-2. Lecomte sera protégé par quatre éléments. Aguilar revient de suspension et sera sur le flanc droit, Ballo-Touré, à gauche. Dans l’axe central, Maripan et Glik seront bien là. Au milieu de terrain Gelson Martins et Golovin seront sur les ailes quand Bakayoko et Fabregas, de retour de suspension, joueront les doubles-pivots. Enfin, Slimani et Ben Yedder seront aussi bien en pointe.

De l’autre côté, un bon 4-3-3 des familles pour l’entraîneur portugais de l’OM et néanmoins ami de Leonardo Jardim. Mandanda sera le dernier rempart et devant lui, Amavi et Sakai protègeront les côtés tandis que Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez seront dans l’axe. Kevin Strootman devrait évoluer en pointe basse du milieu à trois, Morgan Sanson évoluerait en piston gauche quand Valentin Rongier fera sa grande première en complétant ce trio. Bouna Sarr et Dimitri Payet, sur les ailes devront alimenter Dario Benedetto en ballons.

