Des débuts plus que difficiles. Après avoir démarré avec une défaite contre le Racing Club de Strasbourg (1-2) il y a deux semaines, nommé entraîneur de l’AS Monaco après le licenciement de Leonardo Jardim, Thierry Henry a obtenu un match nul contre le Club Bruges en Ligue des Champions (1-1) avant de voir son équipe être accrochée par Dijon le week-end dernier (2-2). La première victoire était donc toujours attendue. Mais ce soir, le club du Rocher a perdu face au Stade de Reims (0-1). Et après la rencontre, le technicien français est revenu sur le mauvais résultats des siens, en tirant doucement la sonnette d’alarme. « Oui, c’est plus inquiétant que la défaite à Strasbourg. Peu de jeu, peu d’occasions de but, beaucoup de duels perdus… On se retrouve à 11 contre 10 mais on se punit seul avec le rouge. On gère mal ce genre de choses à l’heure actuelle », a déclaré l’ancien membre du staff de la Belgique, comme relayé sur le site du club.

Après l’ouverture du score rémoise signée Cafaro en première période (24e), les Asémistes s’étaient en effet retrouvés en supériorité numérique suite à l’expulsion de Romao (49e), mais Pelé a écopé d’un deuxième avertissement à la 71e minute, remettant les deux équipes à 10 contre 10. Mais Thierry Henry ne veut pas se cacher derrière ces faits de jeu, et le champion du Monde 98 a pointé du doigt le manque d’envie de ses joueurs. « Ce soir, ce n’est pas une histoire tactique. L’envie n’y était pas, Reims a gagné les duels et quand tu ne les gagnes pas, tu ne peux pas gagner, quelque soit le niveau, le championnat. » Outre le résultat négatif, le nouvel entraîneur du club du Rocher n’a donc pas apprécié le contenu de cette rencontre. Mais le coach âgé de 41 ans refuse de baisser les bras et a expliqué que la route était encore longue.

« Je comprends le mécontentement des supporters »

« L’équipe est atteinte mentalement, mais il reste 26 matches. La semaine a été bonne, mais le match n’a pas été le reflet de cette semaine. Le plus important, c’est de retrouver la confiance. On refuse le jeu vers l’avant, on ne se retourne pas. On sent que les gars ne sont pas trop libérés. Mais si je ne pensais pas qu’il y avait la qualité, je ne serais pas venu là. J’y crois », a déclaré Thierry Henry au sujet de l’avenir. Un avenir qui inquiète de plus en plus les supporters asémistes. Ceux présents au stade Auguste-Delaune ont en effet fait part de leur mécontentement au coup de sifflet final, certains descendant même aux abords de la pelouse pour venir parler aux joueurs.

Un épisode sur lequel l’entraîneur de l’ASM est également revenu dans les couloirs de l’enceinte rémoise. « Je n’ai pas vraiment entendu ce que les supporters disaient. J’ai vu que Kamil (Glik, ndlr) et Falcao, qui sont là depuis un petit moment, parlaient avec les supporters qui avaient voyagé. Je comprends le mécontentement, c’est une situation délicate donc je comprends totalement. » Pour tenter d’apaiser la situation, l’AS Monaco tentera de s’imposer mardi soir face au Club Bruges (4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, un match à suivre en direct sur notre site). Rendez-vous dans quelques jours.