22 janvier 2014. Une date importante dans la carrière de Radamel Falcao. Ce jour-là, le Colombien est gravement blessé au genou lors d’un match opposant l’AS Monaco à Chasselay en Coupe de France. Malgré ses efforts, l’ancien joueur du FC Porto rate le Mondial 2014 au Brésil et enchaîne deux saisons de galère à Manchester United puis à Chelsea. De retour de prêt l’an dernier sur le Rocher, le footballeur âgé de 31 ans a retrouvé son niveau et le chemin des filets. Cette saison 2017-2018, El Tigre multiplie les coups de griffe. L’attaquant de l’ASM a déjà claqué 9 buts en 6 journées de Ligue 1 (un but toutes les 54 minutes). Neuf réalisations marquées en ayant seulement cadré dix frappes !

Le natif de Santa Marta est déjà en avance sur ses temps de passage puisqu’il en était à un but (contre Rennes) en 3 rencontres l’an passé après la 6e journée. A ses 9 buts, il faut aussi ajouter une passe décisive en 482 minutes de temps de jeu. En très grande forme, Falcao a logiquement été élu meilleur joueur du mois d’août en L1 devant Neymar (PSG) et Nabil Fekir (OL). Il est aussi actuellement le meilleur buteur du championnat de France (9 buts) devant Edinson Cavani (7 buts). Il a d’ailleurs confié à ce sujet : « Meilleur buteur ? Je lutte pour ça. Etre meilleur buteur, j’aimerais ça, tous les attaquants en rêvent, mais c’est encore trop tôt. Cette année, je suis à neuf buts en septembre, j’ai le temps, j’espère continuer comme ça et on verra où j’en suis en fin de saison »

Jardim savoure la réussite de Falcao

L’AS Monaco compte sur son renard des surfaces pour continuer sur cette cadence infernale. Logiquement meilleur buteur monégasque en L1, il a marqué 53% des buts de son équipe depuis le début de saison ! C’est dire son importance. Mais celui qui a été nommé capitaine de l’équipe apporte sur comme en dehors du terrain comme l’a avoué Diego Benaglio en conférence de presse : « L’image que j’ai eue avant était celle d’un attaquant de top niveau. Chaque je le vois, c’est un grand joueur avec des qualités énormes. C’est en plus un grand capitaine. Il a une bonne personnalité. Il aide l’équipe, on est très content de l’avoir (...) C’est fantastique de l’avoir. Il n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer. Il est fort face au but. Il a une qualité spéciale ».

Leonardo Jardim est, lui aussi, forcément très heureux de pouvoir compter sur un tel leader. Après la rencontre face à Strasbourg, il avait déclaré : « Je suis content pour Falcao, c’est un grand joueur. Aujourd’hui, ceux qui l’encensent, disaient que sa carrière était terminée il y a deux ans. C’est notre capitaine, il travaille bien pour l’équipe ». Le technicien portugais, qui a forcément tenu un rôle important pour le Colombien, en a remis une couche aujourd’hui lors du point presse. « Une victoire personnelle ? C’est difficile d’avoir une victoire personnelle en tant qu’entraîneur, elles sont toujours collectives (...) Aujourd’hui, les résultats du joueur nous donnent raison. C’est une petite victoire personnelle. Mais le plus important est la victoire collective quand je prends une décision ». Monaco espère que Falcao continuera sur sa belle lancée ce vendredi face au LOSC.