Leader incontesté du championnat avec seize points d’avance sur son dauphin, l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain se déplace à Geoffroy-Guichard avec un effectif privé de plusieurs de ses stars : Daniel Alves, Neymar, Marco Verrati, Thiago Motta et Julian Draxler. Pourtant, malgré tous ces forfaits, le club de la capitale ne manquera pas de motivation face aux Verts. En effet, outre la batterie de records visés (nombre de buts, nombre de victoires consécutives, nombre de points, nombre de victoires), Paris peut déjà être officiellement sacré champion de France dès ce week-end.

Pour cela, il faut que les hommes d’Unai Emery s’imposent dans le Forez et que Monaco s’incline à Louis II face à Nantes demain après-midi. Pour s’assurer un succès en terres stéphanoises, Emery ne disposera pas d’un banc de touche fourni, mais son onze de départ n’aura quasiment rien d’original. Dans les cages, Alphonse Areola retrouvera sa place de titulaire après avoir laissé Kevin Trapp faire le travail en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (3-0). Daniel Alves absent, Thomas Meunier le remplace logiquement au poste de latéral droit. Dans l’axe, alors qu’un doute subsiste entre Presnel Kimpembe et Thiago Silva, Marquinhos est, quant à lui, sûr d’être aligné. À gauche, Yuri Berchiche devrait être remplacé par Layvin Kurzawa.

Saint-Étienne, l’autre invaincu de longue date de la L1

Dans l’entrejeu, pas de surprise, Lassana Diarra va profiter de l’absence de Marco Verratti pour démarrer la rencontre. Idem pour Javier Pastore, qui bénéficie du forfait de Julian Draxler, pour évoluer aux côtés d’Adrien Rabiot. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, ce sera du grand classique. Neymar toujours blessé, Emery alignera son habituel trio Kylian Mbappé-Edinson Cavani-Angel Di Maria. Sur le papier, le PSG est donc plus que jamais bien armé pour arriver à ses fins. Mais attention, car l’AS Saint-Étienne a retrouvé du mordant depuis que Jean-Louis Gasset a repris les rênes d’une formation marquée par un début de saison cauchemardesque.

Il suffit d’ailleurs de voir le parcours récent des Verts pour s’en assurer. Invaincue depuis le 27 janvier dernier, l’ASSE a aligné neuf matches de suite sans perdre, soit la deuxième meilleure série d’invincibilité de Ligue 1 derrière Paris ! Neuvième du classement, l’ennemi juré de l’OL a redressé la barre et peut encore croire en une qualification européenne. En cas de victoire, l’ASSE reviendrait à une unité du cinquième (Rennes) en attendant les matches du week-end. Un objectif séduisant pour Gasset qui devrait aligner un 4-2-3-1 dans lequel Stéphane Ruffier garderait les buts. Devant lui, Mathieu Debuchy, Neven Subotic, Loïc Perrin et Gabriel Silva composeront le secteur défensif. À la récupération, le duo Yann M’Vila et Ole Selnaes auront la mission de stopper les vagues d’attaque adverses. Offensivement, Robert Beric devrait être épaulé par le trio Jonathan Bamba, Rémy Cabella et Kevin Monnet-Paquet qui serait préféré à Romain Hamouma.