Cette 32e journée de Ligue 1 débutait par une affiche croustillante entre l’AS Saint-Etienne et le PSG. Revigorés par leur série de neuf matchs sans défaite, les Verts espéraient bien faire chuter un leader parisien amoindri avec les absences de Verratti, Motta, Draxler, Alves et Neymar. A cette occasion, Jean-Louis Gasset Hamouma en pointe au détriment de Beric dans un 4-2-3-1. Côté parisien, Unai Emery optait pour son traditionnel 4-3-3 avec Mbappé en attaque à la place de Cavani et titularisait Lassana Diarra au milieu. Dès les premiers instants du match, le PSG semait la zizanie au sein de la défense stéphanoise. Sur la gauche, Kylian Mbappé effaçait deux stéphanois par un crochet dévastateur et voyait son centre repoussé en catastrophe par Subotic (2e). Par la suite, l’ASSE contrecarrait bien les plans parisiens notamment avec une belle présence dans l’entrejeu qui gênait considérablement les hommes d’Emery. Les Verts étaient récompensés de leur implication par un but. Cabella décalait Debuchy sur la droite.

Le latéral stéphanois adressait un excellent centre devant le but mal négocié par Meunier, Cabella qui avait bien suivi poussait le cuir au fond des filets (1-0, 17e). Galvanisé par l’ouverture du score, Saint-Etienne se procurait une nouvelle opportunité. Suite à une belle transversale de Selnaes pour Debuchy, Hamouma profitait d’un excellent centre de l’international français pour décocher une belle frappe bien captée par Areola (21e). Le PSG prenait l’eau à Geoffroy-Guichard. Hamouma parvenait à se faufiler entre Kimpembe et Marquinhos et se faisait stopper irrégulièrement par Kimpembe dans la surface. L’arbitre de la rencontre indiquait le point de penalty. Cabella le frappait mais Areola repoussait la tentative du milieu stéphanois (31e). L’ASSE continuait de mettre la pression sur les buts parisiens. Sur une superbe transversale de Selnaes, Bamba côté droit adressait un centre renvoyé dans l’axe par Meunier, Selnaes qui avait bien suivi tentait la volée mais ça passait juste au-dessus (36e).

Ruffier décisif en fin de match

Au retour des vestiaires, les Verts revenaient avec les mêmes intentions que dans le premier acte. Après un dédoublement avec Bamba, Cabella enroulait son ballon mais ce dernier s’envolait dans les travées de Geoffroy-Guichard (49e). Après un premier acte catastrophique, le PSG semblait afficher de meilleures dispositions depuis la pause et monopolisait le ballon. Sur corner, Cabella trouvait Subotic dont la déviation permettait à Bamba de se retrouver seul face à Areola mais le joueur stéphanois voyait sa tentative filer au dessus (62e). Dans tous les bons coups, Cabella lançait Tannane fraîchement rentré. Le milieu offensif stéphanois voyait sa frappe déviée par Areola sur la transversale (74e).

Sur une contre attaque, le PSG manquait l’égalisation. Sur une belle ouverture en profondeur de Lo Celso, Di Maria filait seul défier Ruffier et passait pour Cavani qui manquait l’immanquable devant le but vide (77e). Paris poussait en fin de match et Kylian Mbappé butait sur Ruffier (78e). A court d’imagination, le Paris Saint-Germain ne parvenait plus à s’approcher des buts de Ruffier en fin de match et se heurtait à une formation stéphanoise disciplinée. Dans le money time, Edinson Cavani du bout du pied se heurtait à un Stéphane Ruffier héroïque sur ce coup (90+1). Alors que l’ASSE pensait rafler la mise, le PSG égalisait sur un centre de Meunier dévié de la tête par Mbappé, ce qui surprenait Debuchy qui poussait le ballon dans ses propres filets (1-1, 90+2). Après avoir souffert pendant quatre vingt-dix minutes, le leader du championnat revenait de très loin.

L’homme du match : M’Vila (8) : parfait complément de Selnaes dans l’entrejeu, il prenait le meilleur sur le milieu de terrain adverse grâce à sa qualité technique et son engagement. Précis dans les transitions, il affichait une forte précision dans ses passes atteignant 95% de réussite en première mi-temps. Constant tout au long du match, il n’a jamais été en difficulté dans cette rencontre où il a été l’un des hommes forts du côté des Verts. Malgré quelques temps forts parisiens en seconde période, il a continué à récupérer un bon nombre de ballons et à casser les lignes avec son jeu de passe.

Saint-Etienne

Ruffier (7) : Malgré quelques offensives parisiennes ou des tentatives sur coup de pied arrêté, il n’a pas eu à effectuer la moindre intervention pendant la grande majorité du match. Alerté dans le dernier quart d’heure sur un contre de Di Maria, il voyait l’Argentin transmettre le ballon à Cavani, mais l’Uruguayen loupait complètement le cadre (77e). Il intervenait ensuite devant Mbappe d’une parade du pied (78e) et devant des tentatives vicieuses de Di Maria (81e). Il réalise un arrêt de grande classe devant Edinson Cavani en toute fin de match (90e +1) toutefois, il se fait surprendre par son coéquipier Mathieu Debuchy dans les dernières secondes (1-1 ; 90e +2)

Debuchy (5,5) : malgré l’activité importante de Kylian Mbappe dans son couloir en première période, il parvenait à contenir l’ancien monégasque. Auteur de nombreuses montées, il centrait pour Bamba et voyait Cabella ouvrir le score (1-0 ; 17e). Servi sur une sublime ouverture de Selnaes, il remisait pour Hamouma qui butait sur Aréola (21e). Moins en vue lors du second acte - notamment offensivement- il a malgré tout livré une copie très satisfaisante jusqu’aux toutes dernières secondes. Surpris par une déviation de la tête de Mbappe, il inscrit un but contre sans camp qui donne le nul à Paris (1-1 ; 90e +2).

Subotic (6) : décisif devant un service dangereux de Mbappe dans la surface, il se mettait rapidement au niveau dans cette rencontre. Moins inquiété par la suite, il effectuait une première mi-temps sérieuse. Au retour des vestiaires, il a un peu plus reculé face à de meilleures intentions parisiennes. Sur corner, il redonnait un excellent ballon à Bamba qui ne parvenait pas à marquer (62e).

Perrin (6,5) : très bien rentré dans son match, le capitaine des Verts tentait sa chance rapidement à l’entrée de la surface adverse, mais son tir n’était pas cadré (5e). Peu inquiété, il se faisait une petite frayeur en loupant la balle sur un centre fuyant (25e) avant de se rattraper dans la foulée avec une récupération précieuse (26e). Rassurant dans ses interventions et ses relances, il a parfaitement assumé son rôle de leader.

Gabriel Silva (6,5) : profil plus défensif que Debuchy, le brésilien tenait bien son couloir. Auteur d’un centre pour Kevin Monnet-Paquet, il voyait l’ancien Lorientais placer une tête captée par Aréola (23e). Au retour des vestiaires, il effectuait une sublime intervention devant une frappe de Kylian Mbappe (57e). Un match appliqué de sa part où il a enchaîné les interventions solides en deuxième période.

Selnaes (8) : très juste dans son jeu, le Norvégien a encore démontré qu’il était indispensable à cette équipe. Véritable travailleur de l’ombre, il enchaînait récupération de balle et passes lasers. À l’image notamment de sublimes services en profondeur pour Mathieu Debuchy (21e) ou pour Bamba (36e), il décochait une frappe dangereuse sur la seconde action. Averti pour une légère faute sur Adrien Rabiot (67e). Toujours précieux dans le coeur du jeu, il livre une prestation aboutie de bout en bout.

M’Vila (8) : voir ci-dessus

Bamba (6) : assez actif sur le front de l’attaque stéphanoise, il ne rechignait pas sur les efforts. Servi par Debuchy, il ne parvenait pas à tromper Aréola, mais été chanceux de voir Cabella ouvrir le score (1-0 ; 17e). Sa vitesse de pointe et sa faculté à se projeter ont mis beaucoup de danger dans la moitié de terrain adverse. Suite à un corner dévié par Neven Subotic, il manque le but du break alors qu’il était en excellente position (62e). Un peu nonchalant en seconde période, il a été moins précis dans son jeu. Remplacé par Vincent Pajot (83e) qui est venu renforcer le milieu de terrain en fin de match.

Cabella (8) : porté vers l’avant depuis le début du match, il sublimait le jeu de son équipe. À l’origine d’une offensive, il décalait Debuchy et parvenait à être à la réception du ballon pour ouvrir le score (1-0, 17e). Malgré un excellent début de match, il loupait un penalty contre Aréola qui prenait sa revanche (31e). L’ancien Montpelliérain s’illustrait de nouveau au retour des vestiaires avec une frappe enroulait qui passait au-dessus du but adverse (49e). Toujours précieux dans son jeu de passe, il a continue à apporter du danger en seconde période.

Monnet-Paquet (5,5) : moins en vue que ses partenaires, il a néanmoins livré une prestation satisfaisante. Il a enchaîné les remises pour ses coéquipiers. Servi par Gabriel Silva, il claquait une tête, mais se heurter à Alphonse Aréola (23e). Véritable guerrier, il n’a pas rechigné sur les efforts avant de sortir peu avant l’heure de jeu. Remplacé par Paul-Georges Ntep (58e) qui a eu du mal à tirer son épingle du jeu.

Hamouma (7) : placé dans une position de buteur, il a eu une forte activité. Volontaire et précis, il tentait une volée qui s’envolait dans les tribunes (14e). Auteur d’une frappe à l’entrée de la surface adverse, il trouvait Aréola sur sa route (21e) Véritable poison dans le dos de la défense francilienne, il obtenait un penalty devant Kimpembe (29e). Après une première période de haut vol, il baissait le pied au fil des minutes. Remplacé par Oussama Tannane (69e) qui a vu Aréola et la barre transversale (74e) l’empêchait de marquer.

PSG

Areola (6) : le portier parisien a été l’un des seuls à surnager dans le premier acte. Il est bien concentré sur une frappe d’Hamouma qu’il capte bien (21e). Ce dernier permet aux siens de rester dans le coup en repoussant le penalty de Cabella (31e). Décisif en déviant la frappe de Tannane sur la transversale en fin de match (74e).

Kurzawa (3,5) : le latéral gauche effectuait son grand retour dans le onze parisien ce soir. L’ancien Monégasque n’a pas marqué des points tant il fut malmené par Debuchy et Bamba sur son côté. Ses erreurs dans le placement restent toujours aussi préjudiciables à son équipe. Plus sérieux dans le second acte où il a mieux contenu les assauts stépohanois.

Kimpembe (non noté) : le roc parisien n’a pas eu sa domination habituelle dans les duels. En souffrance comme l’ensemble de son équipe, il est clairement incriminé sur le penalty sur Hamouma où il se fait prendre de vitesse. Le défenseur central parisien terminera sa soirée avec ses camarades en se faisant expulser suite à un deuxième jaune pour une vilaine faute sur Hamouma (41e).

Marquinhos (4) : absent lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco (3-0), l’international brésilien n’a pas régné en maître au sein de sa défense. Souvent mis en difficulté même dans le jeu aérien, sa première période fut cauchemardesque. Le défenseur brésilien s’est bien repris dans la second acte en se montrant plus rigoureux dans les duels

Meunier (4,5) : l’international belge a eu le mérite de ne pas se cacher même si comme l’ensemble de son équipe, il est passé complètement à côté dans le premier acte. Il s’offre une chevauchée fantastique sur la droite mais rate son centre (28e). Son mauvais renvoi de la tête aurait pu profiter à Selnaes (36e). L’international belge s’est montré plus impliqué offensivement en deuxième période. Son centre dévié de la tête par Mbappé amène l’égalisation (1-1, 90+2).

Rabiot (4) : le milieu parisien a essayé de porter le ballon et surtout d’exister dans l’entrejeu en se portant vers l’avant. Mais ce dernier s’est souvent fait dominer dans les duels et n’est pas parvenu à casser les lignes. Léger mieux au retour des vestiaires même si il n’a pas eu son aisance technique habituelle dans l’entrejeu.

Diarra (4) : titularisé ce soir par Unai Emery, l’ancien Marseillais a alterné le bon et le moins bon. Capable de jouer juste mais aussi d’effectuer des fautes grossières, il a joué à un rythme de sénateur comme l’ensemble de ses partenaires dans le premier acte. Remplacé par Thiago Silva (46e) (5,5) qui a apporté de la sérénité en défense, toujours aussi précieux par son expérience et son sens du placement. Une rentrée qui confirme ses bonnes dispositions du moment.

Lo Celso (3,5) : insignifiante. Comme la première période que le petit milieu argentin a effectué. Incapable d’exister dans l’entrejeu, il s’est en plus distingué par multiples pertes de balles et par un déchet criant dans les transmissions. Du mieux au retour des vestiaires où il s’est montré plus judicieux dans l’utilisation du ballon. Son ouverture qui amène l’occasion de Cavani aurait pu être décisive (77e).

Pastore (2,5) : El Flaco est en train de gâcher la fin de son idylle au PSG. Inexistant, il a fait preuve d’un manque de discipline flagrant dans son replacement. Nonchalant, il n’a pas effectué le travail défensif quand il perdait le ballon. Une prestation affligeante pour un joueur qui réclame plus de temps de jeu. Remplacé par Cavani (66e) qui rate deux occasions immanquables. La première seul devant le but vide sur un excellent service de Di Maria (77e) puis sur une déviation du bout du pied devant Ruffier (90+1).

Mbappé (5,5) : le seul joueur du PSG a tenté de raviver la flamme. La pépite parisienne s’est souvent excentrée sur la gauche pour essayer de semer la zizanie dans la défense stéphanoise. En vain. L’international tricolore a été entreprenant, n’hésitant pas à se décaler sur un côté. Sa frappe croisée est bien repoussée par Ruffier (78e). Sa déviation de la tête sur le centre de Meunier est décisive sur l’égalisation (1-1, 90+2).

Di Maria (5,5) : El Fideo a traversé la première période comme un mirage. Il n’a jamais influé sur le jeu offensif de son équipe en première mi-temps. Coupable de mauvais choix pour le moins inhabituels. Transfiguré après le repos, il a apporté de la percussion sur son côté et n’a pas hésité à prendre des risques techniquement. Son caviar pour Cavani aurait mérité meilleur sort (77e). Aurait pu marquer sur un corner direct sans l’intervention salvatrice de Ruffier (81e).