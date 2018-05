Après la polémique, le huit clos. Suite à sa victoire contre Le Havre dimanche soir (2-2, 5-3 t.a.b), marqué notamment par des incidents sur la pelouse mais surtout le report qui avait eu lieu deux jours plus tôt, l’AC Ajaccio défiait ce mercredi Toulouse au stade de la Mosson de Montpellier pour leur première manche du barrage Ligue-Ligue 2. Le tout sans public. Pour cette première opposition, Olivier Pantaloni reconduisait son traditionnel 4-2-3-1 mais avec deux changements. Suite aux expulsions de Sainati et Coutadeur dimanche dernier, Marin et Camara étaient alignés d’entrée. Leca, Cavalli ou encore Gimbert assuraient bien évidemment leur place. Côté toulousain, Mickaël Debève sortait la même équipe que contre Guingamp lors de la 38e journée journée de Ligue 1. Meilleur buteur du club en championnat avec 8 réalisations, Max-Alain Gradel était titulaire avec Yaya Sanogo et Jimmy Durmaz en attaque.

La rencontre mettait du temps avant de réellement démarrer. Après un long round d’observation, Gimbert se procurait la première occasion côté ajaccien. L’attaquant de 32 ans manquait cependant le cadre sur sa frappe (17e). La réponse toulousaine arrivait quelques minutes plus tard par Sangaré mais ce dernier ne cadrait pas non plus (34e). Camara en faisait de même pour l’ACA (38e). Le match devenait vraiment vivant avec la pause. Après une intervention limite de Cavalli sur Durmaz (44e), le capitaine ajaccien recevait le premier avertissement, Imbula réalisait la première frappe cadrée de la partie. L’ancien joueur de Stoke City voyait sa tentative tendue être stoppée par Lafont (45e+1). La tableau d’affichage changeait finalement juste avant la pause. À la suite d’une faute devant la surface, Gradel ouvrait la marque d’un magnifique coup-franc enroulé qui passait au-dessus du mur (45e+3, 0-1).

Leca et Gimbert touchés

Après avoir déjà reçu un coup sur la tête avant la mi-temps, les Corses perdaient ensuite Leca sur blessure. Touché à l’épaule sur le but de Gradel après avoir heurté le poteau, le gardien de 32 ans devait laisser sa place à Riffi Mandanda, le frère de Steve. Dès les premiers instants du second acte, les Toulousains repartaient à l’offensive. Servi par Gradel, Durmaz croisait un peu trop sa tentative (47e). Un premier avertissement pour l’ACA qui craquait finalement juste derrière. Beaucoup plus entreprenant sur un corner de Gradel, encore lui, Jullien catapultait le ballon au fond des filets d’une reprise puissante du gauche (51e, 0-2). Dos au mur, les hommes d’Olivier Pantaloni réagissaient sur le coup d’envoi, mais Nouri, en bout de course, manquait sa tentative (53e). Les affaires ne s’arrangeaient pas pour le club corse puisque Gimbert, touché au mollet, devait céder sa place (60e) après la sortie de blessure de Leca.

Malheureusement, le cauchemar continuait pour les Ajacciens. Cinq minutes après ce nouveau coup dur, Sanogo profitait d’un mauvais renvoi de la défense adverse sur un coup-franc de Durmaz pour tripler la mise d’un plat du pied dans la lucarne (65e, 0-3). Impuissant sur ce troisième but, Riffi Mandanda donnait ensuite une petite frayeur aux siens sur une sortie, mais le gardien français se rattrapait bien sous la pression de Sanogo (73e). L’attaquant toulousain trouvait quelques instants plus tard le portier ajaccien sur sa route (83e). Une dernière occasion sans conséquence. Surpérieurs à leurs adversaires, les Toulousains s’imposaient donc sur le score de 3-0. Un magnifique résultat à quatre jours du match retour au Stadium (dimanche, 21h) pour définitivement conserver sa place en Ligue 1. Un match décisif que les Corses pourraient de leur côté disputer sans Leca et Gimbert, deux joueurs cadres.