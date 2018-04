En ce dimanche soir, le Matmut Atlantique va revêtir ses habits de gala. A l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux peuvent s’offrir une victoire de prestige et conserver ainsi l’espoir d’accrocher le bon wagon pour l’Europe. Pour le PSG, il s’agira de fêter dignement le titre de champion de France acquis dimanche dernier face à Monaco, en décrochant des records (record de points, record de buts marqués).

Mais Gustavo Poyet ne l’entend pas de cette oreille. L’entraîneur bordelais souhaite absolument laver l’affront du match aller (2-6). Le technicien uruguayen devrait opter pour un 4-2-3-1 avec Costil dans les buts. Ce dernier pourrait être accompagné par le duo Koundé, Pablo en charnière centrale, Poundjé sur le flanc gauche et Sabaly à droite. Dans l’entrejeu, Meïté et Lerager devraient être alignés aux côtés de Kamano, Plasil et Malcom. En pointe, Poyet compterait à nouveau sur Martin Braithwaite comme face à Montpellier.

Côté parisien, Unai Emery doit composer avec des absences importantes. Ainsi, Marco Verratti et Angel Di Maria sont restés à Paris tout comme Lassana Diarra. Le technicien basque alignera son traditionnel 4-3-3 avec Areola dans les buts. En défense, la charnière centrale Marquinhos, Kimpembe devrait être reconstituée. Layvin Kurzawa pourrait récupérer son couloir gauche et Alves occuper le flanc droit. Dans l’entrejeu, le trio Motta, Lo Celso et Draxler pourrait être aligné. En attaque, Emery miserait sur le trio Pastore, Cavani et Mbappé. Une belle soirée qui s’annonce pour les spectateurs du Matmut Atlantique.