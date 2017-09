5e au classement, l’OL veut continuer à talonner le podium, pourquoi pas s’y hisser. Mais surtout, les Gones ne comptent pas se laisser distancer par leur ennemi stéphanois, deux points plus haut. 18e avec 4 petits points, Dijon doit croire à l’exploit. Côté lyonnais, le très prometteur Ndombélé est titulaire aux côtés de Tousart. Mais c’est Nabil Fekir, contre le cours du jeu, qui ouvre le score, reprenant un poteau de Ferland Mendy (1-0, 19e). Joie de courte durée pour l’OL. Naïm Sliti égalise sur penalty, (1-1, 23e), après une faute du décisif Mendy sur le Coréen Kwon. Ce but déboussole Lyon qui n’arrive pas à déployer son jeu et s’en remet à des exploits individuels. Mais la mi-temps semble redonner du peps aux Lyonnais. Dès le retour, la rencontre devient folle. D’abord, Mariano réussit un festival et déclenche un boulet de canon au dessus de la transversale de Baptiste Reynet (46e). Dans la foulée, Dijon reprend l’avantage par son Portugais Xeka, qui reprend de la tête un centre de Fouad Chafik (1-2, 52e). Moins de dix minutes plus tard, la belle histoire : Houssem Aouar, pour sa première titularisation, égalise, tel un renard des surfaces sur un centre de Tete (2-2, 60e). Et dans la minute qui suit, Mariano sur penalty permet à Lyon de passer devant 3-2, 61e). Mais Dijon n’abdique pas et égalise à son tour, sur une tête à rebond de Yambéré (3-3, 65e). Les erreurs défensives s’accumulent côté rhodanien, là où l’attaque satisfait. Le match fou ne le sera pas davantage. 3-3. Très bon point pris par les Bourguignons au Groupama Stadium.

Avec Paris, Bordeaux est la seule équipe invaincue depuis le début du championnat. Les Girondins sont 4e, à un petit point du 3e, Saint-Etienne. Et d’entrée, Guingamp a l’occasion de gâcher la fête, bénéficiant d’un pénalty dès la 2e minute de jeu. Mais Benoit Costil arrête la frappe mal ajustée de Jimmy Briand. un quart d’heure après, Nicolas de Préville est à deux doigts d’ouvrir le score mais sa reprise frôle le montant de Johnsson. L’ancien lillois est toujours à la recherche de son premier but à Bordeaux et ne l’obtiendra pas plus en voyant Johnsson repousser son penalty. heureusement, Kamano a bien suivi (1-0, 29e). Boiteux, Etienne Didot doit céder sa place au Sud-Africain Lebogang Phil (45e). Quelques secondes après le retour des vestiaires, Guingamp égalise. Salibur conclut du plat du pied une belle action collective entre Marcus Thuram et lui (46e, 1-1). En seconde période, on se rend coup pour coup. Costil s’emploie devant Lucas Deaux (62e) côté breton. Ikoko sauve sur sa ligne une frappe d’Alexandre Mendy, alors que le but était ouvert pour Bordeaux (72e). Deux minutes après, Mendy se rachète et marque le deuxième but girondin d’une frappe croisée (2-1, 74e). Dans le temps additionnel, Jonathan Cafu, recrue brésilienne de l’été, corse l’addition d’un tir enroulé (3-1, 90e+ 2). Bordeaux s’invite sur le podium, en attendant le match de Saint-Etienne dimanche.

Troyes, miraculé à Metz

Même si la saison est encore bien longue, le perdant pourrait voir rouge. Les Messins n’ont gagné qu’un seul match et doivent faire sans leur attaquant Emmanuel Rivière, blessé. Quant aux Aubois, ils n’ont pas su confirmer après leur sensation du début de saison à Nice (victoire 1-2). D’entrée, François Bellugou est remplacé par Aloïs Confais. Un coup dur pour l’entre-jeu des Troyens. Dès lors, c’est Metz qui domine mais Opa Nguette rate son face à face avec Samassa (35e). En seconde mi-temps, l’ESTAC voit ses chances de l’emporter se réduire, lorsque Deplagne reçoit un second carton jaune et laisse ses partenaires à dix contre onze (64e). Mais le football n’est pas une science exacte et Troyes, au plus mal, ouvre le score par Grandsir, qui conclut un rush de 50 mètres de Pele (0-1, 90e+1). Victoire ô combien importante pour les Aubois. Metz est lanterne rouge.

Caen est 9e, avait enchaîné trois victoires de suite avant de rechuter la semaine passée à Nantes (1-0). 14e, Amiens reste sur une défaite à domicile contre Marseille (0-2). Les Picards pourraient trembler en cas de défaite, eux qui n’ont que deux points d’avance sur le barragiste Dijon. D’une tête fouettée, Ivan Santini frôle le cadre (24e) et inquiète l’équipe d’Amiens, quand Ronny Rodelin rate la lucarne d’un cheveu (41e). Même schéma en seconde mi-temps. Les meilleurs opportunités sont caennaises et Malherbe obtient un penalty qui fera largement parler. Ivan Santini s’élance et trouve la lucarne (1-0, 52e). Caen pousse pour faire le break. Le missile de Jan Repas frôle la lucarne de Gurtner (79e). Le score n’évolue pas, victoire méritée pour les Normands, qui s’installent dans la première moitié du classement. Amiens peut trembler.

Classement Ligue 1 ici :

Résultats

Lyon-Dijon 3-3 : Fékir (19e), Aouar (60e) ; Mariano (61e) pour Lyon - Sliti (13e, s.p), Xeka (52e), Yambéré (65e) pour Dijon

Bordeaux-Guingamp 3-1 : Kamano (29e) ; A. Mendy (74e) ; Cafu (90e+2) pour Bordeaux - ; Salibur (46e) pour Guingamp

Metz-Troyes 0-1 : Grandsir (90e+1) pour Troyes

Caen-Amiens 1-0 : Santini (52e s.p) pour Caen