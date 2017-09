Sur le terrain, l’Olympique de Marseille n’affiche pas un niveau de jeu spectaculaire, mais les deux victoires acquises contre Konyaspor en Ligue Europa (1-0) et face à Amiens (2-0) ont permis de faire redescendre la tension ambiante. Une ambiance électrique notamment dans les travées de l’Orange Vélodrome où les supporters phocéens ont déployé les premières banderoles clairement hostiles à la direction Eyraud. Un souci qui est loin d’être le seul à gérer pour Rudi Garcia.

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend en effet que l’ambiance au sein même du vestiaire marseillais aurait elle aussi besoin d’être apaisée, car certains joueurs commencent à être au cœur de conflits latents. À commencer par un certain Patrice Evra. Recruté par l’OM l’hiver dernier, le latéral gauche était censé venir apporter son expérience du très haut niveau sur le terrain, mais également en interne vis-à-vis des plus jeunes. Mais depuis plusieurs mois, Tonton Pat est surtout devenu une référence sur les réseaux sociaux, à défaut de l’être sur le pré.

Rudi Garcia pointé du doigt

Mis sur la touche par Jordan Amavi après ses piètres prestations de début de saison, Evra ne cache plus son agacement. Une attitude qui aurait pu se comprendre si son rendement avait été honorable. Or ce n’est plus le cas. Pire, l’un des derniers posts du joueur sur Instagram, dans lequel on le voit venir en aide à des sans-abri au lendemain d’une défaite, est mal passé. En clair, il est reproché à Evra d’avoir planifié cette intervention jugée tout sauf spontanée.

Ensuite, outre le cas Evra, la gestion de certains éléments fait également jaser. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Rudi Garcia, Maxime Lopez vit mal ses dernières mises en retrait par son coach. Défenseur expérimenté, Rod Fanni ne comprend lui non plus pourquoi il n’est pas utilisé depuis le début de la saison alors que les prestations de l’arrière-garde phocéenne sont loin d’être irréprochables. Enfin, L’Équipe indique la décision de Garcia d’avoir individualisé les debriefs vidéo depuis la défaite contre Rennes (1-3) est mal perçue par certains éléments. Ces derniers estiment en effet que ce choix a été fait depuis que les prestations des recrues désirées par Garcia sont au cœur des débats. De quoi rajouter de la pression avant la réception de Toulouse !