Décalée au vendredi soir pour permettre à l’OM de préparer au mieux sa finale de Ligue Europa face à l’Atletico Madrid (match OM-Atletico à suivre en live commenté sur FM mercredi soir), la rencontre de la 37e journée de L1 entre Guingamp et l’OM promet d’être animée entre une équipe guingampaise en roue libre et qui n’a plus de pression et une équipe de Marseille qui sera tiraillée entre l’envie d’aller chercher la deuxième place du classement de L1 et la peur de se blesser à quelques jours du match de l’année pour les Phocéens face à Madrid.

Du côté de l’OM, plusieurs absents de taille sont à signaler. Adil Rami et Luiz Gustavo ne sont pas du voyage dans les Côtes d’Armor et pour cause, ils sont suspendus. Le premier suite à l’altercation à la fin de OL-OM et le second pour une accumulation de cartons jaunes. Du côté de l’infirmerie aussi, deux joueurs seront absents au Roudourou ce soir. Rolando (lésion mollet droit) est forfait, tout comme Kostas Mitroglou (blessé aux ischio-jambiers mais en phase de reprise).

Steve Mandanda devrait donc garder les buts marseillais, devant une défense Sarr, Grégory Sertic (préféré à Abdennour), Kamara, Amavi. Au milieu de terrain, Rudi Garcia devrait titulariser le très en forme Frank Zambo-Anguissa aux côtés de Morgan Sanson. L’animation offensive devrait revenir au trident Dimitri Payet-Florian Thauvin-Clinton N’jie qui seront chargés d’alimenter Valère Germain seul en pointe.

Guingamp veut soigner sa sortie face à l’OM

À Guingamp, le dernier match de l’année au Roudourou sera l’occasion de terminer la saison 2018-19 en beauté puisque si l’EAG a décidé d’avancer la rencontre d’une journée, le club breton n’entend pas faire d’autre cadeau à son adversaire du soir. Surfant sur de bons résultats face au PSG (2-2 au Parc des Princes) et surtout face à Monaco (victoire 3-1 au Roudourou), les hommes d’Antoine Kombouaré voudront soigner leur sortie. Il faut dire que depuis sa remontée en L1 il y a cinq ans, Guingamp régale à domicile. Et encore ces dernières semaines.

Ainsi, le technicien kanak devrait aligner Johnsson dans les buts et une défense à quatre composée de Ikoko, Sorbon, Kerbrat et Martins Pereira. Devant eux, Didot et Blas devraient tenter de prendre la mesure du milieu marseillais. Enfin, Guingamp devrait sortir sa traditionnelle force de frappe offensive Thuram, Grenier, Benezet et Briand pour tenter de percer la défense centrale expérimentale de Rudi Garcia.