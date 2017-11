L’Italie du football rendait hommage à la Juventus Turin, championne d’Italie et finaliste de la Ligue des Champions, lundi soir lors du Grand Gala du football. Daniel Alves, qui évoluait encore chez la Vieille Dame, a notamment été désigné comme meilleur à son poste la saison passée par l’association des footballeurs professionnels italiens. Interrogé au micro de la chaîne de télévision italienne Sky Sport, le latéral droit a notamment profité de l’occasion pour expliquer pourquoi il avait quitté les Bianconeri lors du dernier mercato pour rejoindre le Paris SG.

« Pourquoi je suis parti ? J’en avais déjà parlé avec mes partenaires. J’étais parti à la Juve aussi pour faire comprendre au football italien qu’il pouvait s’améliorer et hausser son niveau. Mais je n’ai pas été compris, je voulais faire quelque chose de plus, mais je sentais que ce n’était pas facile pour moi, je n’étais plus heureux comme je le suis habituellement et cela me fatiguait. C’est pour ça que j’ai décidé de partir », a-t-il lâché, justifiant donc son choix d’aller au bout de son contrat pour s’en aller libre.

Alves est heureux au PSG

Cette joie de vivre et de jouer, le Brésilien, déjà 3 buts au compteur toutes compétitions confondues, l’a retrouvée dans la capitale française. Il a expliqué comment. « Je suis heureux, mais pas seulement parce qu’il y a Neymar, Cavani et Mbappé. Je suis heureux parce qu’ici je me sens libre de jouer, de m’amuser », a-t-il lancé. Une déclaration qui en dit long sur l’ambiance qui règne au sein du vestiaire parisien et de la relation de confiance entre le droitier et son coach Unai Emery.

Il a ensuite envoyé un message à l’Italie du football et ses dirigeants. « J’espère que la Juve comme le football italien comprendront qu’il faut changer quelque chose, parce que le football mondial l’a fait. Le niveau du foot italien a baissé, les équipes italiennes ne brillent plus sur la scène européenne. Il faut changer et s’inspirer de Naples », a-t-il conclu. À bon entendeur. Dani Alves, lui, pendant ce temps-là, s’éclate avec le Brésil et le PSG !