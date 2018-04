En ouverture de la 34e journée de Ligue 1 vendredi soir, l’OL est allé s’imposer 5-2 chez Dijon. Une victoire précieuse dans cette course à la troisième place, puisque les hommes de Bruno Genesio ont provisoirement trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille, leur poursuivant, dans l’attente du match des Phocéens face au LOSC (17h). Et plusieurs décisions ont fait parler, à l’image de cette décision de ne pas avoir sifflé penalty sur Kwon (66e) ou sur Saïd (67e) alors que le score était de 3-2 en faveur de l’OL.

De quoi faire réagir les Bourguignons, à l’image de leur entraîneur, dans des propos relayés par RMC Sport : « Parfois, on sent qu’on est un tout petit club, on le ressent. Je n’ai pas l’habitude de dire ça, je n’aime pas trop le dire. Mais là c’était clair, net, et précis. On l’a bien compris. Il y a un penalty qui est flagrant. Il y a une grosse faute, qui mérite un jaune. L’arbitre le sait. Je n’ai pas envie de me plaindre, mais pour nous ça ne s’équilibre pas ».

Le coup de gueule d’Olivier Dall’Oglio

« Quand on fait les comptes, on a eu énormément de penalties contre nous. Parfois de notre faute, mais il y aussi des penaltys qui sont surprenants. C’est difficile de rentrer dans le vestiaire, et de voir que les joueurs se sentent frustrés et volés. C’est le sentiment qu’on a », a-t-il ajouté. Son gardien Baptiste Reynet l’a également rejoint sur ce point : « il y a peut-être des tournants dabs le match qui ne sont pas sifflés, après on va passer pour des pleureuses mais... Le premier but, à mon avis, il y a main de Rafael on nous dit que c’est involontaire... Qu’est ce que vous voulez que je vous dise, ce sont des petits détails, on peut revenir à 3-3, ils ont été dans le doute mais non on ne siffle pas, peut-être parce que ce n’est pas flagrant, peut-être parce qu’on est Dijon... ».

« On est frustré, à cause de l’action litigieuse au moment du 3-2, on pense qu’il y a penalty, ça aurait pu tout changer, ça n’a pas été le cas », a de son côté expliqué Jordan Marié dans des propos rapportés par Le Bien Public. « Des faits de jeu très très discutables, forcément on revient à 3-2, on pousse bien, l’arbitre a fait ses choix mais on est déçu ce soir », a de son côté lancé Eden Massouema. Et du côté de Marseille, on sera sûrement d’accord avec les Bourguignons...