Disparu en mer depuis trois jours, l’avion transportant Emiliano Sala et son pilote n’a toujours pas été retrouvé. Aux alentours de 16h15, ce jeudi, la police de Guernesey a annoncé mettre un terme aux recherches. Il semble que les chances de retrouver l’Argentin soient désormais nulles. La décision d’interrompre les recherches a été « très difficile » à prendre, a déclaré David Barker, le Maître-Capitaine du Port de Guernesey, dans un communiqué, témoignant de son soutien « à la famille du pilote et du passager dans ces moments très difficiles ».

Présente à Cardiff, Romina Sala, la soeur d’Emiliano, s’est présentée devant la presse. Submergée par l’émotion, elle est venue réclamer que les recherches se poursuivent. : « je suis bouleversée. La seule chose que je veux c’est qu’on retrouve mon frère, qu’on retrouve le pilote, qu’ils se mettent un peu à notre place, dans le coeur d’une famille. Je sens qu’ils sont vivants, qu’ils vont bien, qu’ils sont en train de nous attendre. Je vous le demande, je vous en supplie, n’arrêtez pas de les chercher. Je vous en prie. Ils doivent être vivants ».

Valentin Vada et Diego Rolan en premiers soutiens

Cette décision a également fait réagir certains joueurs, proches de l’Argentin. Dans un message posté sur Twitter, compatriote et ancien coéquipier de Sala chez les Girondins de Bordeaux Valentin Vada a réclamé un soutien populaire afin que les recherches ne s’arrêtent pas. « Bonsoir, c’est Valentin Vada, je fais cette vidéo pour dire que les recherches pour Emiliano ne doivent pas s’arrêter là. Qu’on a besoin de trouver une issue. Que ce soit avec un tweet ou une vidéo, aidez-nous à faire que les recherches reprennent, pour lui et pour que sa famille ait une réponse, » a déclaré le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, qui comme Emiliano Sala est issu du Proyecto Crecer.

Réclamons pour que la recherche continue et pour EMILIANO. #VamosQueVamos pic.twitter.com/Tc0gLRdJUy — Valentin Vada (@ValentinVada) 24 janvier 2019

Un message qui en a appelé d’autres. L’Uruguayen Diego Rolan, ami d’Emiliano Sala, a également posté un message vidéo sur le réseau social. « Bonjour, c’est Diego Rolan. Je fais cette vidéo pour réclamer la poursuite des recherches d’Emiliano Sala, qui ne peut pas s’arrêter, qui doit continuer, car nous avons besoin de réponses, ses proches et ses amis, mais également pour l’autre personne présente dans l’avion et sa famille, qui elle aussi mérite d’avoir des réponses sur ce qu’il s’est passé. Merci beaucoup, et n’hésitez pas à nous apporter votre aide sur Twitter ou sur Instagram, » a déclaré le joueur, ami intime du disparu.

Avant d’ajouter : « Je trouve regrettable que nous devions utiliser ce moyen (Twitter) pour demander aux autorités de continuer à rechercher deux êtres humains dont on ignore où ils sont ou comment ils vont ».

Relamamos por la búsqueda y por Emiliano, no se puede detener sin tener respuestas. Gracias pic.twitter.com/qGJOMfefm8 — Diego Rolan (@diego_rolan) 24 janvier 2019