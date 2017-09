« La Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs de l’UEFA a ouvert une enquête formelle sur le Paris Saint-Germain dans le cadre de son suivi continu des clubs en vertu du règlement sur le Fair-Play Financier (FPF). L’enquête portera sur la conformité du club avec l’exigence de l’équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente ». Le premier septembre dernier, l’UEFA annonçait de la façon suivante l’ouverture d’une enquête contre le Paris Saint-Germain, visant à vérifier si le club de la capitale française respecte bien les critères du fair-play financier imposé par l’institution qui régit le football européen.

Si le Paris Saint-Germain a répondu de façon plutôt sereine, force est de constater qu’en interne, cette enquête fait mal. La preuve, le quotidien l’Equipe rapporte en ce samedi qu’à l’occasion d’une réunion organisée jeudi entre les clubs français classés à l’indice UEFA, Nasser Al-Khelaïfi a regretté le fait que le PSG soit aussi critiqué en France, et souhaite que le football de l’Hexagone soit uni. Il a ainsi affirmé soutenir tous les clubs français évoluant sur la scène européenne. Des propos visant clairement Jean-Michel Aulas, dont les sorties médiatiques sur le PSG ont animé tout l’été.

Victoriano Melero, secrétaire du club, a lui une nouvelle fois affirmé ne pas comprendre cette enquête de l’UEFA, et que le club se sent « coupable avant même d’avoir été jugé ». Les différentes critiques venant de France, mais aussi de l’étranger où le président de la Liga s’est lâché à plusieurs reprises, auraient également des conséquences négatives sur le fonctionnement du club, notamment dans la recherche de sponsors et lors de la vente de joueurs. Reste donc à attendre les résultats de cette enquête, mais force est de constater qu’elle a des conséquences négatives sur le PSG pour l’instant...