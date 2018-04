Les informations du Financial Times ont provoqué un gigantesque tollé au Paris Saint-Germain. Le quotidien britannique révélait en effet que le club parisien avait surévalué des contrats de sponsoring pour rester dans les clous du Fair-Play Financier suite aux transferts astronomiques de Neymar (222 millions d’euros) et Mbappé (180 millions d’euros) l’été dernier. Des contrats qui auraient été paraphés avec des entreprises proches de QSI propriétaire du PSG.

Le Financial Times précisait également que la société Octagon avait été mandatée par l’UEFA pour évaluer les contrats signés entre le Paris SG et ses sponsors. En clair, Octagon doit vérifier si les engagements scellés entre les différentes parties correspondent bien au prix du marché. Des allégations qui ont provoqué le courroux de la direction parisienne, bien décidée à faire entendre ses arguments dans la procédure lancée par l’UEFA à l’encontre de la formation francilienne.

Le PSG va bientôt rencontrer l’UEFA

« Le Paris Saint-Germain ne peut que déplorer qu’à quelques jours d’un point d’étape prévu avec l’UEFA sortent une nouvelle fois des informations erronées et dirigées contre le Club dans la presse britannique. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Club est suivi depuis 4 ans par l’UEFA dans le cadre du « settlement » signé en 2014 entre les deux parties et dont il est sorti en 2017.

De fait, l’instance européenne dispose d’une vision claire et transparente de l’état des finances du Club, et en particulier des montants des contrats pluri-annuels qui le lient à ses partenaires. La procédure suit son cours. Le Paris Saint-Germain est en lien permanent avec ses interlocuteurs à l’UEFA et se présentera en toute sérénité devant l’instance dirigeante du football européen le 20 avril prochain pour présenter son dossier. »