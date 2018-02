Le fair-play financier est décidément devenu un sujet de conversation récurrent au sein des clubs français. Alors que l’Olympique de Marseille doit lui aussi composer avec la surveillance de l’UEFA, le Paris Saint-Germain tente, de son côté, de convaincre définitivement l’instance dirigeante du football européen de ne pas le sanctionner. Dernièrement, les nouvelles étaient d’ailleurs plutôt bonnes en ce qui concerne les investigations sur les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé.

Et visiblement, alors que le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, espère toujours voir Paris se faire épingler, l’optimisme est plus que jamais de rigueur au sein du club de la capitale. Dans son édition du jour, Le Parisien indique même « le fair-play financier n’inquiète plus le PSG », et ce, alors que les Roouge-et-Bleu doivent encore trouver au moins 40 M€ d’ici la fin du mois de juin. Deux facteurs expliquent cette tendance. Premièrement, comme cela était connu, les performances de Gonçalo Guedes avec Valencia assurent quasiment aux dirigeants franciliens une vente juteuse (35 M€-40 M€) l’été prochain.

Mais ce n’est pas tout. D’après le quotidien, Paris serait en train de finaliser plusieurs nouveaux contrats de sponsoring. « Les sponsors font la queue devant l’entrée du club », indique d’ailleurs un proche du dossier au journal. De quoi espérer donc de belles rentrées d’argent pour un club qui souhaite déjà doubler le montant annuel de ses contrats le liant avec Nike et Emirates (passer de 25 M€ à 50 M€ par saison) et qui ne cesse de voir ses revenus marketing exploser grâce à son joyau Neymar.