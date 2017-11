La nouvelle est tombée en pleine soirée de Ligue des Champions. Alors que bon nombre d’amateurs du ballon rond suivaient la cinquième journée de la coupe aux grandes oreilles, le LOSC a pris tout son monde par surprise en annonçant la suspension de son entraîneur Marcelo Bielsa. La triste conclusion d’une histoire d’amour entre l’ambitieux projet des Dogues et un coach emblématique qui se voulait spectaculaire, mais qui n’a finalement jamais décollé. Mais si le divorce entre El Loco et le club nordiste était prévisible, le timing et la manière employée par le LOSC ont surpris. Et pas qu’en France. En Argentine, les nouvelles péripéties de Bielsa font jaser.

Le quotidien La Nacion s’interroge sur « le mystère de l’éviction de Bielsa » et n’y va pas de main morte avec lui. « Le futur de Bielsa est une intrigue à partir de maintenant. On pourrait présager d’un isolement et d’une année sabbatique. Il ne faut pas s’attendre à le voir prendre les rênes d’un autre club juste après son départ de Lille. Il ne procède pas comme ça. Le mystère entoure à nouveau Bielsa, un homme de 62 ans, cet inadapté social qui peine à s’affirmer dans un monde du football sans pitié ». De son côté, Clarin se demande si « El Loco n’est pas dépassé », avant d’évoquer la possibilité d’un rebond à la tête de la sélection chilienne. Autant de spéculations qui n’étonnent pas Matias Navarro, envoyé spécial argentin en France par la radio Cadena1 pour suivre les pas de Bielsa à Lille. « En Argentine, il y a beaucoup de confusions sur ce thème. (...) Ça m’a surpris que l’annonce soit faite un mercredi soir, en pleine Ligue des Champions. Le communiqué du club n’a pas été clair et a engendré beaucoup de spéculations. »

Des interrogations logiques qui ne manqueront pas de s’intensifier, car Bielsa serait désormais interdit d’accès au domaine de Luchin. Une situation compliquée que Navarro a vu se détériorer au fil des jours. Et pas qu’en interne. « Normalement, il n’en a rien à faire des journalistes, mais là Bielsa avait un contentieux avec certains médias. Il y a eu je ne sais pas combien d’articles publiés et souvent ce n’était pas vrai. (...) Il a essayé d’avoir une autre relation avec la presse. Après, quand tous ces articles focalisés sur lui sont sortis, il s’est renfermé ». En froid avec la presse et certains de ses dirigeants, dont Luis Campos, Bielsa s’apprête donc à quitter la France par la petite porte.

Une première pour Bielsa

Mais d’après Navarro, El Loco n’aurait pas été surpris par la décision de ses supérieurs. « Si c’est un projet pensé sur deux, trois ans mais que l’entraîneur est viré moins de six mois après son arrivée, il est évident que l’engagement entre les parties n’était pas total. Le propriétaire du club (Gérard Lopez) voulait le retenir, mais en lui demandant de changer certaines choses. Et ça, Bielsa ne l’a jamais accepté. » Entraîneur au fort caractère, l’Argentin va désormais devoir négocier les modalités de son départ. Une triste fin pour un coach qui vit également une première dans sa carrière. Réputé pour plier bagage quand il le désire, les Marseillais peuvent en témoigner, Bielsa a cette fois-ci été prié de s’en aller. Un fait qui n’est pas anodin.

« Jamais je le n’avais vu aussi content d’être ici. C’était la première fois qu’il avait été autant séduit par un projet. Il a essayé d’être quelqu’un de différent. Son amitié avec Gérard Lopez lui a donné beaucoup d’envie. Je crois que c’est la première fois qu’on l’a remercié d’un club. Il pensait qu’il pouvait donner plus à l’équipe. J’ai jeté un œil sur son parcours, et jamais il n’avait été mis à la porte comme ça. Il a souvent démissionné, il a eu des soucis avec d’autres clubs, mais jamais ça ne s’est passé comme ça. C’est bizarre. Aucun des deux communiqués publiés n’explique les raisons de la mise à l’écart de Bielsa. Il n’y a aucun argument solide officiel qui justifie ça ». En attendant peut-être d’autres précisions du LOSC.