C’est un gigantesque tollé qu’a provoqué Médiapart vendredi en révélant les négociations secrètes entre le Paris Saint-Germain et l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Celles-ci ont largement ébranlé le club parisien qui essaye par tous les moyens de désamorcer la bombe. Mais voilà, après de telles révélations, le PSG peut trembler. D’abord parce que la formation francilienne reste toujours sous la menace de sanctions via le fair-play financier, mais aussi parce que ce dernier va devoir trouver 300 millions d’euros en 2019 pour renflouer ses caisses !

Il n’en fallait pas plus pour qu’un certain Javier Tebas sorte du bois. Le président de la Liga leader de la fronde depuis plusieurs mois, a toujours fustigé les méthodes parisiennes sur le plan économique avec une certaine véhémence. Après ces nouvelles informations, sa réaction sur le sujet était forcément attendue. On le sait, l’homme fort du football espagnol a déjà réclamé à multiples reprises l’exclusion du Paris SG des compétitions européennes. Cette fois, c’est l’UEFA qui en prend pour son grade.

Javier Tebas accuse Infantino et Platini

« Sur le PSG, j’ai déjà tout dit. Avec ces révélations, on passe de l’affaire PSG à l’affaire UEFA et son fair-play financier. Tout est lié : il n’y aurait pas d’affaire PSG si l’UEFA appliquait correctement le fair-play financier, » a ainsi expliqué Tebas à l’Equipe. Car pour l’intéressé, le Paris Saint-Germain ne peut plus être propulsé seul sur le banc des accusés. L’UEFA doit désormais assumer sa part de responsabilités dans cette affaire, car les dommages collatéraux sont déjà trop importants.

« Ce qui m’inquiète avec ces révélations ce n’est pas tant la conduite du PSG ou de Manchester City. C’est la conduite de l’UEFA, d’Infantino et de Platini. Tout ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’il faut bien tout examiner. Les comités d’éthique de l’UEFA et de la FIFA devraient agir immédiatement, » estime Javier Tebas. Après un tel scandale, les instances du football vont-elles réagir ? Affaire à suivre...