Vendredi soir, la saison deux des Football Leaks commençait. On en a appris sur le Paris Saint-Germain qui aurait eu des accords avec des hauts dignitaires de l’UEFA, dont Michel Platini et Gianni Infantino afin de frauder le fair-play financier. Mais nous n’apprenions pas que cela. En effet, les médias européens travaillant sur le dossier ont mis sur la table un tout nouveau projet de ligue fermée, remplaçant la Ligue des Champions. Des grands clubs continentaux seraient fondateurs et ne pourraient pas la quitter avant une vingtaine d’années quand certains y seraient invités.

Sauf que cette nouvelle compétition n’est pas du tout au goût des formations françaises puisque seuls l’OM et le PSG participeraient, semble-t-il, à cette nouvelle ligue fermée. L’Olympique Lyonnais, club ayant tenu à bout de bras l’indice UEFA de la France dans les années 2000, et Monaco, dernier club de Ligue 1 à avoir atteint le dernier carré de l’épreuve, en seraient donc exclu et c’est peu dire que Vadim Vasilyev et Jean-Michel Aulas ne sont pas du tout d’accord.

« La création d’une ligue fermée irait à l’encontre de l’esprit et des valeurs du football »

« Depuis que j’ai été président du G14, qui regroupait les plus grands clubs, ce sujet est revenu comme un serpent de mer à plusieurs reprises et il n’a jamais vu le jour. J’imagine que ceux qui ne respectent pas toujours les règles du fair-play financier de l’UEFA peuvent imaginer s’en affranchir en créant des ligues privées et en choisissant en fonction des copineries celui qui peut ou qui ne peut pas participer. Donc je n’y crois absolument pas pour être bien informé. Je pense qu’il s’agit simplement d’un élément de pression à un moment où ceux qui ont laissé courir ce bruit-là avaient besoin de mettre en difficulté l’UEFA. Je crois que Football Leaks a sorti plusieurs dossiers. Et si vous raccordez certains dossiers aux autres, vous aurez compris que tout ceci arrive pour pouvoir justifier des choses qui sont inqualifiables », indiquait JMA juste après le nul de son équipe contre les Girondins de Bordeaux (1-1).

Mais il n’est pas le seul à réagir ainsi. Vadim Vasyliev, le bras droit de Dimitri Rybolovlev à Monaco, considère que ce projet irait totalement à l’encontre de l’esprit du sport. « La création d’une ligue fermée irait à l’encontre de l’esprit et des valeurs du football, j’y suis bien sûr fermement opposé. Je peux vous assurer qu’en tant que membre de la commission des compétitions de l’UEFA, je m’emploie à défendre du mieux possible les intérêts du football français dans les compétitions européennes », a expliqué le dirigeant asémiste à L’Équipe. Si ce projet voit le jour, de nombreux mécontents existeront et ça devrait faire du bruit !