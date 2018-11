La pression s’accentue sur les épaules de Dmitri Rybolovlev. Depuis quelques jours et les révélations des Football Leaks, le propriétaire russe de l’AS Monaco est inculpé sans que l’on connaisse précisément le ou les chefs d’accusation retenu(s) contre lui. L’homme d’affaires russe est soupçonné de corruption, de trafic d’influence actif et passif et de complicité. D’autres officiels du pouvoir monégasque ont également été inculpés pour avoir bénéficié de ses faveurs. Ces soupçons d’influence ont fait sortir le Prince Albert II du silence.

Le souverain de la Principauté a accordé une interview à Mediapart parue ce vendredi et dans laquelle il parle ouvertement d’un possible départ de Rybolovlev. « L’enquête le dira (s’il doit quitter la tête du club, ndlr). (...) Oui, il y a eu une garde à vue de plusieurs personnes, y compris M. Rybolovlev. Pour l’instant, il faut respecter la présomption d’innocence, à moins que lui-même décide de mettre fin à sa présidence de l’AS Monaco. Mais pour l’instant, on ne peut pas précipiter les choses. »

Le Prince parle d’un possible départ de Rybolovlev

Le Palais princier détient 33% des parts du club alors que l’oligarque russe a les 66% restants. Le Prince Albert II a donc forcément son mot à dire alors que la situation du club de football devient inconfortable. « S’il y a revente du club, nous avons notre mot à dire. Pour la partie institutionnelle, je laisse faire la justice. Il n’y a aucune intervention de près ni de loin non seulement de ma part mais de la part du gouvernement. Ce qui se passe, c’est la preuve de l’indépendance de la justice. On tirera les enseignements à la fin de l’instruction. »

Depuis qu’il a pris le club en main, Rybolovlev chercher a obtenir un passeport monégasque, ce qui lui permettrait de devenir résident permanent de la principauté et de bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Jamais ce précieux sésame n’a semblé si loin alors qu’il a redressé le club. « Il y a des soupçons d’une certaine influence. Mais je pense qu’il faut laisser faire la justice jusqu’au bout. Si jamais tout cela était avéré, je pense qu’il se retirera de lui-même, a prévenu S.A.S. Albert II.

Vous avez vu qu’il est déjà très en retrait par rapport à la marche du club. Il se tient bien sûr informé mais il est apparu quand même de moins en moins souvent au stade. Il est de moins en moins présent en principauté depuis quelque temps déjà. » L’homme d’affaires russe est prévenu. Il est de moins en moins le bienvenu en Principauté. « Je pense que nous dresserons le bilan de tout cela à la fin de l’instruction. Nous aurons largement le temps de prendre des dispositions s’il faut en prendre », conclut le souverain.