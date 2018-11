Les Football Leaks avaient prévenu. Ils reviendraient pour lâcher quelques petites bombes en ce début du mois de novembre 2018. Ainsi, il a été révélé dans les colonnes du journal allemand, Der Spiegel, que plusieurs clubs anglais envisageaient de créer une Super Ligue européenne qui remplacerait l’UEFA Champions League en 2021. Un projet qui intéresserait les meilleurs clubs de la planète à savoir Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus, le PSG et l’AC Milan. Ces membres fondateurs ne pourraient pas être relégués lors des vingt premières années. D’autres formations, à l’image de l’OM ou de l’Atlético de Madrid, seraient seulement invitées. Ce qui ne serait pas le cas de l’OL si on se fie aux informations sorties à ce sujet. Après le match nul entre son équipe et Bordeaux (1-1), Jean-Michel Aulas a été invité à réagir à ce sujet.

« Depuis que j’ai été président du G14, qui regroupait les plus grands clubs, ce sujet est revenu comme un serpent de mer à plusieurs reprises et il n’a jamais vu le jour. J’imagine que ceux qui ne respectent pas toujours les règles du fair-play financier de l’UEFA peuvent imaginer s’en affranchir en créant des ligues privées et en choisissant en fonction des copineries celui qui peut ou qui ne peut pas participer, a expliqué JMA avant d’enchaîner. Donc je n’y crois absolument pas pour être bien informé. Je pense qu’il s’agit simplement d’un élément de pression à un moment où ceux qui ont laissé courir ce bruit-là avaient besoin de mettre en difficulté l’UEFA. Je crois que Football Leaks a sorti plusieurs dossiers. Et si vous raccordez certains dossiers aux autres, vous aurez compris que tout ceci arrive pour pouvoir justifier des choses qui sont inqualifiables ».

Aulas livre son avis sur les affaires du PSG

Puis quand on lui a demandé son avis sur le fait que l’OL soit absent de ce projet de ligue fermée, il a déclaré : « ce n’est pas une question d’avoir l’OL ou pas. Aujourd’hui, les pays qui jouent sont beaucoup plus intéressés par le championnat national et les supporters, eux-mêmes, n’ont pas envie d’une ligue privée ou tout du moins dans ce dispositif. Maintenant, nul ne sait ce qu’il se passera dans le futur. Il m’étonnerait fort que cette ligue privée, compte tenu de tout ce qui est sorti ces deux derniers jours, puisse aboutir. Je pense que c’est souvent une argumentation pour défendre d’autres positions plutôt qu’une réalité économique. En tout cas, je n’ai jamais participé. Et si on me demande d’y participer, je n’y participerai pas ». JMA a donc choisi sa position et ne compte pas en changer ! Enfin, le patron des Gones a livré son point de vue au sujet des informations compromettantes sorties sur le Paris Saint-Germain. Un club qu’Aulas a souvent pointé du doigt.

« Je pense que dans toute situation, à un moment ou à un autre, la régulation vient mettre un terme aux excès. Là, on est dans des excès qui sont très importants et surtout dans une compétition, la Champions League, qui permet d’obtenir des gains de plus en plus importants. Donc si les informations données à l’intérieur de ces événements sont des informations réelles, c’est vrai que c’est pénalisant pour ceux qui n’en bénéficient pas car ils n’ont plus accès du tout aux retombées de la Champions League. C’est vrai que c’est très compliqué quand on est dans un championnat qui a des revenus télé inférieurs à l’Angleterre, à l’Allemagne, à l’Espagne, à l’Italie. C’est très compliqué sans la Champions League de pouvoir exister. Donc il y a des révélations. Quelques fois, quand on en a parlé il y a quelque temps, certains ont souri. D’autres n’ont pas écouté ou ont fermé leur micro. Je pense qu’il faut écouter, qu’il faut voir. Moi, je n’ai pas d’informations particulières. Mais ça me paraît tellement inflationniste et tellement élevée comme information qu’on se doit, ne serait-ce que pour l’indépendance et la démocratie du football, d’y attacher un regard qui est différent de la simple information du jour ».