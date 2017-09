Après le feuilleton Neymar, la saga Mbappé a animé la fin du mercato estival sur la scène nationale. C’est le 31 août dernier que le club de la capitale a enfin pu annoncer l’arrivée du petit prodige tricolore, dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat qui pourrait porter le total de l’opération à 180 millions d’euros. Une arrivée qui vient renforcer un secteur offensif parisien qui a désormais fière allure, avec le Français, le Brésilien, et des joueurs du calibre de Di Maria ou Draxler. Mais avant de pouvoir tous les voir à l’oeuvre, Kylian Mbappé était présenté à la presse et aux supporters ce mercredi.

« C’est un grand plaisir pour moi de rejoindre le PSG, un des meilleurs clubs du monde, extrêmement ambitieux, qui souhaite devenir meilleur et ne contente pas de le vouloir, puisqu’il met tout les ingrédients de son coté pour mettre en place son projet plus que solide. C’est ce qui ma séduit ; C’était important aussi de ne pas quitter la France après seulement 6 mois de haut niveau, c’était important de revenir chez moi dans ma ville, où je suis né et où j’ai grandi. Avec le PSG, avec beaucoup de travail et d’humilité, on pourra arriver à nos objectifs de gagner plein de trophées et ce rêve du club, la Ligue des Champions », a d’abord lancé le jeune joueur.

Une réunion avec Emery qui a fait la différence

Pourtant, le principal intéressé semblait au départ être parti pour rester à l’AS Monaco, comme il l’a confié : « pour être honnête avec vous, lorsque je finis ma saison en mai sur le titre de champion j’étais dans l’optique de rester. Lorsque j’ai rencontré le président au tout départ, j’avais donné ma priorité à Monaco, mais certains événements ont eu lieu qui m’ont fait changer de position, j’ai beaucoup parlé avec ma famille sur mon avenir et pris la décision de rejoindre le PSG ». Et le joueur a aussi dévoilé les dessous de sa réunion avec Unai Emery.

« Bien sûr, j’ai eu l’occasion d’échanger avec le coach qui a une philosophie de jeu très claire, il a été clair avec moi, sur ce qu’il veut faire avec moi et comment m’utiliser, c’est un entraîneur qui parle football, qui maîtrise son sujet, transmet de la passion, quand deux passionnés se rencontrent, la connexion est immédiate. Il a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes de l’attaque, que je pouvais évoluer au 3 postes durant la saison, il n’y a pas de position définitive », a expliqué le natif de Bondy. Les supporters parisiens se régalent déjà à l’idée de le voir à l’oeuvre !