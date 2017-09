A l’instar de Neymar à Guingamp, Kylian Mbappé était très attendu du côté de Metz pour ses grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Une grande première pour un joueur qui se dit déjà bien intégré au sein d’un groupe de stars internationales.

« Les gens m’ont très bien intégré. Ils m’ont intégré comme l’un des leurs. Je suis très heureux pour ça. A moi de faire mes preuves pour m’intégrer un peu plus », a-t-il confié en zone mixte. Heureux, Mbappé peut l’être. En effet, à dix-huit ans et huit mois, l’ancien Monégasque n’a pas traîné pour ouvrir son compteur but face à l’occasion du large succès parisien en terres messines (5-1).

Une réalisation qui fait de la recrue francilienne le dixième buteur le plus jeune de l’histoire du club en championnat. De quoi lancer parfaitement sa nouvelle aventure et enlever un peu de l’énorme pression liée à son arrivée très coûteuse au PSG (prêt avec une option d’achat de 145 M€ + 35 M€ de bonus). En tout cas, le numéro 29 parisien n’a pas caché son plaisir. « Je suis très heureux de pouvoir rejouer avec mon nouveau club. Commencer par une victoire, c’est toujours plaisant. Marquer en plus, c’est du bonus et du plaisir. J’ai pris beaucoup de plaisir. On repart avec les trois points et c’est ce qui compte. C’est pas mal pour une première, il faudra monter en puissance et donner encore plus ».

Mbappé ne se pose pas de question sur son positionnement

Titularisé par Unai Emery et aligné dans l’axe, en soutien de Cavani (avec Neymar à gauche et Draxler à droite), Mbappé a donc débuté son aventure parisienne entouré de stars, dans un système de jeu à un poste où il n’avait pas vraiment l’habitude d’évoluer à l’ASM. Pas de quoi surprendre la nouvelle pépite du football français.« Je regarde beaucoup les matches, je n’étais pas surpris. Je savais où j’allais ». Visiblement prêt à jouer là où Emery lui dira d’aller, Mbappé n’y voit aucun inconvénient à l’heure où les interrogations sur la manière de faire évoluer le trio Cavani-Neymar-Mbappé étaient nombreuses avant ce match en Lorraine. Et pour cause.

« Quand vous jouez avec des joueurs comme ça, ce sont des joueurs intelligents, donc il y a beaucoup de mouvement. Vous pouvez vous retrouver à gauche, à droite, devant, derrière l’attaquant. Le coach nous laisse beaucoup de liberté sur ça. Du moment qu’on remplit les taches défensives et qu’on arrive à se retrouver et faire de belles choses, le coach nous laisse des libertés ». Un luxe pour Emery qui compte donc sur ces talents hors norme pour permuter à souhait et s’éviter ainsi de tomber dans des positionnements stéréotypés. Un pari payant face à Metz puisque les trois hommes ont su marquer (doublé pour Cavani, 1 but chacun pour Neymar et Mbappé). De quoi clore une belle semaine pour le dernier arrivé de ce trio déjà très prometteur. « Une victoire, une belle présentation, un retour à Bondy, un but. Maintenant il faut confirmer tout ça ». Dès mardi prochain en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow pour commencer.