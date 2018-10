Quelques minutes après avoir perdu 3-2 à Anfield Road face à Liverpool, les joueurs du PSG, Thiago Silva en tête, s’étaient présentés devant les journalistes. Et la sortie de Thiago Silva avait plus que surpris en zone mixte. « Je crois que c’était un match équilibré. Le PSG a contrôlé 10 minutes, puis Liverpool 10 minutes. C’était un match plus comme ça. Il faut être attentif à chaque moment. Aujourd’hui on n’était pas 100 % concentré, car on n’est pas habitué à prendre des buts comme ça. » Et le moins que l’on puisse dire c’est que les déclarations d’alors contrastaient avec la performance collective du PSG très faible face aux Reds, ne reflétaient pas le score étriqué et la victoire au forceps des hommes de Jurgen Klopp.

Deux semaines plus tard et à l’heure d’évoquer la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’Etoile Rouge de Belgrade, Thomas Tuchel s’est montré plus réaliste et est revenu sur cette défaite inaugurale du PSG en C1. À l’écouter, il y a bien une différence entre le discours à chaud des joueurs et ce qu’il s’est réellement dit dans le vestiaire. « Les réactions officielles ne doivent pas être les mêmes que celles dans le vestiaire. C’était une défaite OK, c’était très dur OK. Nous n’avons pas joué notre top niveau, mais c’était aussi un défi très grand. C’était le match le plus difficile en Europe. C’était seulement le premier match dans le groupe. Et pour cette raison, tu ne peux pas exagérer les critiques. C’était nécessaire de rester calme et de faire des critiques dans le vestiaire. »

Une défaite face à Liverpool utile pour le PSG

À écouter le technicien allemand du PSG qui a trouvé du bon dans cette défaite face à Liverpool, c’est tout Paris qui a appris de ce match plus que compliqué à Anfield Road. « Avec une défaite, vous apprenez toujours beaucoup plus qu’une victoire. On veut toujours gagner, gagner et gagner. Mais dans la défaite, on peut toujours trouver du positif et on va essayer de continuer dans cette voie-là. Il faut être réaliste aussi. On a rencontré une grosse équipe à Anfield. Ça fait 4 ans que Liverpool façonne son équipe. Peut-être que ce n’était pas le bon moment pour les affronter. Il y avait peut-être trop d’attente autour de ce match. Il faut continuer de progresser pour améliorer la performance. »

Mais à quelques heures d’affronter l’Etoile Rouge de Belgrade, le PSG n’a guère plus le choix et doit l’emporter. Souhaitons pour Neymar, Mbappé & co, que cette défaite inaugurale, mais également la belle forme affichée par le club de la capitale en Ligue 1 (8 victoires en autant de matches) serviront aux Parisiens pour lancer leur saison européenne. Tout autre résultat qu’une victoire serait catastrophique et hypothéquerait déjà les chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions…