Une semaine pour travailler. Après la fin de l’aventure avec Leonardo Jardim il y a plusieurs jours, l’AS Monaco annonçait finalement la nomination de Thierry Henry au poste d’entraîneur samedi dernier, lui qui était alors au sein de la sélection belge auparavant. Et sept jours plus tard, l’ancien international français disputait son premier match à la tête de l’ASM contre le RC Strasbourg, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Mais sur la pelouse de la Meinau, les Asémistes se sont inclinés 2-1 et ont également perdu Falcao sur blessure, avant de terminer la rencontre à dix suite à l’expulsion de Grandsir.

Une première très compliquée donc pour Thierry Henry. Interrogé au micro de BeIn Sports après la rencontre, l’ancien joueur d’Arsenal n’a cependant pas voulu parler de « première difficile » en faisant l’analyse de la partie : « oui et non. On avait la maîtrise du ballon au début du match. On prend un but malheureux, vous l’avez bien vu je pense, mais voilà, ça arrive, on a raté des occasions aussi de l’autre côté donc un gardien quand il fait une erreur, c’est tout de suite un but. Il ne faut pas non plus accabler Seydou (Sy, ndlr) pour ça, mais d’un autre côté, on était bien en place, on commençait à trouver des solutions. (...) Après on revient en deuxième mi-temps où on essaye de reprendre la maîtrise du ballon. Samuel rentre et se fait expulser. (...) Bien sûr en tant qu’entraîneur de Monaco, je vais toujours dire que c’est dur mais je pense qu’il faut quand même dire que ce n’était pas fait exprès. »

« Je pense que le match aurait pu basculer de l’autre côté »

Malgré les erreurs individuelles, Thierry Henry a tenu à souligner la réaction de ses joueurs, qui ont tout de même tenté de montrer un beau visage en infériorité numérique. « Je pense qu’on a un peu confondu vitesse et précipitation parce que même à dix, on a essayé de jouer, de garder la balle au sol et on perd deux ballons qui se retournent tout de site en but quand on aurait peut-être dû maintenir le compte plutôt que d’aller essayer de chercher la balle et on se retrouve dans une situation qui était difficile, a expliqué le technicien âgé de 41 ans avant de poursuivre. Et après, même à dix, on a quand même essayé de jouer. On a marqué un penalty, il y a eu deux balles sauvées sur la ligne, Aholou a une frappe que Sels va chercher sous la barre et de bonnes situations avec Sidibé au début du match. Il faut la mettre au fond mais c’est plus alarmant si tu ne te crées pas d’occasions. Donc on s’est créés des occasions, ça a souri à Strasbourg ce soir mais je pense que le match aurait pu basculer de l’autre côté. »

Tout n’est pas à jeter dans ce match pour l’ancien membre du staff des Diables Rouges, au contraire. Et si l’AS Monaco en est désormais à onze matches sans succès toutes compétitions, Thierry Henry préfère penser à l’avenir, avec dès mercredi un match de Ligue des Champions contre le Club Brugge : « il faut essayer d’avancer et trouver une solution le plus rapidement possible. (...) Encore une fois, je sais que je vais me répéter, on a essayé de jouer et on a essayé de mettre la balle au fond. On aurait peut-être pu gérer un peu mieux des occasions, un peu sur les côtés, sur certains centres. Pas facile, pas facile, mais il faut avancer et continuer à travailler. » Henry et les Asémistes ont encore quatre jours pour tenter de trouver les solutions.