Le transfert de Neymar (25 ans) - troisième du dernier classement du Ballon d’Or France Football derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi - au Paris SG a propulsé la Ligue 1 dans une nouvelle dimension. Le championnat de France est redevenu attractif sur la scène internationale. Un élément important à l’heure où certains diffuseurs renégocient actuellement leurs contrats avec la Ligue de Football Professionnel.

UOL Esporte assure d’ailleurs que le Groupe Globo, qui possède les droits TV de la L1 et les sous-loue à ESPN, hésite à signer un nouveau bail à la hausse, ne souhaitant « pas faire de folies ». La raison ? Le média brésilien explique que le géant a deux possibilités devant lui pour renouveler le partenariat commercial : un bail long, de six ans, et un plus court, de trois ans. Seulement, deux données le refroidissent à l’heure de remettre la main au portefeuille.

Globo a peur de voir Neymar filer au Real...

D’une part, les incessantes rumeurs de transfert au sujet de la star parisienne sèment le doute dans l’esprit des décideurs de Globo. Ils craignent de voir le n° 10 de la Seleção quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison une fois les droits de la L1 renouvelés. Une crainte qui s’explique : sans Ney, peu de chances de réaliser d’aussi fortes audiences avec L1 que depuis le début de l’exercice.

D’autre part, les droits de retransmission de la Copa Libertadores (propriété de Fox Sports, qui sous-loue à Globo) et de la Ligue des Champions (propriété de Esporte Interativo) seront eux aussi prochainement remis en jeu. Il faudra donc que les diffuseurs la jouent fine pour ne pas se faire plumer. Qu’on se le dise, l’avenir de Neymar est une affaire de gros sous pour le PSG, mais pas que...