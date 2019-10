Les sentiments se bousculent au moment de tirer des conclusions de cette première partie de championnat. Avant cette trêve hivernale, l’Olympique de Marseille s’est incliné face à Amiens (1-3), descendant à la huitième place au classement, mais restant tout de même à trois points de la tant convoitée troisième place. Loin de ses années glorieuses, mais sans être à l’échelle de sa saison 2018-2019 catastrophique, l’OM possède 13 points avec un bilan équilibré (trois victoires, quatre matchs nuls et deux défaites). Et à s’y pencher d’un peu plus près, une question arrive à l’esprit : l’OM peut-il mieux faire au vu de sa situation ?

Un effectif plus que limité sur le plan comptable et fortement touché par les suspensions (Dimitri Payet et Boubacar Kamara à l’issue de OM-MHSC) ou autres blessures (Álvaro González et Florian Thauvin) et un calendrier mêlé à des prestations inégales qui laissent forcément dubitatifs. Mais à l’aube d’un mois placé sous le signe d’un parcours du combattant, les joueurs d’André Villas-Boas possèdent tous les éléments de réponses entre leurs pieds. Et cela va débuter dès ce dimanche soir face au RCSA de Thierry Laurey (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) où les trois points pour se relancer, mais également se remettre en confiance, seront obligatoires, surtout à domicile face à ses supporters.

Un calendrier et des résultats comme points faibles

Les défaites face à Reims (1ere journée, 0-2) et Amiens (9eme journée, 1-3), ainsi que les matchs nuls face à Montpellier (6eme journée, 1-1), Dijon (7eme journée, 0-0) et Rennes (8eme journée, 1-1) gâchent les trois victoires consécutives face à des adversaires importants que sont Nice (3eme journée, 2-1), Saint-Etienne (4eme journée, 1-0) et Monaco (5eme journée, 4-3). Surtout que sur ces dernières rencontres, l’OM pouvait et devait espérer mieux. Il y a donc de quoi être inquiet pour la suite. Le club phocéen ne s’en sort pas ou difficilement face à des adversaires à sa portée. Alors comment réagir alors que les déplacements à Paris (11eme journée) et Monaco (1/16eme de finale de la Coupe de la Ligue) qui précèdent les réceptions de Lille (12eme journée) et Lyon (13eme journée) pointent le bout de leur nez ?

C’est un constat qui n’échappe pas à AVB, présent hier en conférence de presse d’avant-match. « Nous avons pris 13 points en neuf matchs. C’est insuffisant. Nous ne sommes pas capables de gagner suffisamment au stade Orange Vélodrome. Cela ne me convient pas. Nos quatre derniers matchs n’ont pas été bons. Néanmoins, nous sommes toujours à trois longueurs du troisième. Mais il faut vraiment que nous montrons autre chose à nos supporters. L’objectif reste le même. Je vise le podium » a-t-il affirmé. Fort heureusement, la Ligue 1 version 2019-2020 veut que le classement soit assez surprenant avec des gros qui ne répondent pas présents (Lyon, Lille) tandis que d’autres clubs se montrent à leur avantage (Nantes, Bordeaux). À l’OM d’en profiter tant que la situation n’évolue pas.

Le retour des cadres comme espoir

Il existe quand même des lueurs d’espoir dans ce ciel nuageux. En effet, alors qu’ils étaient longuement suspendus suite à la rencontre face à Montpellier en septembre dernier, Boubacar Kamara (19 ans) et Dimitri Payet (32 ans) font leur retour respectivement face à Strasbourg et au PSG. Celui qui s’est révélé comme un patron dans la très jeune défense phocéenne, Álvaro González (29 ans) devra encore attendre. L’Espagnol n’est pas encore remis de son traumatisme à la jambe droite qui lui a valu cinq semaines d’absence, amenant l’émergence du minot Lucas Perrin. Il devrait donc être de retour dans le groupe pour le Classico. La défense centrale qui s’étoffe un peu en concurrence, une animation offensive qui a vu Valère Germain se montrer à son avantage, en compagnie d’un Dario Benedetto toujours dans le coup, sans compter sur le capitaine Steve Mandanda de retour au meilleur de sa forme.

Ce dernier, également présent en conférence devant les médias, s’est montré confiant sur la qualité d’un groupe qui se retrouve. « Notre groupe n’a jamais été au complet à 100%. On a encore quelques joueurs qui ne sont pas disponibles comme Alvaro ou Kamara. Mais il y a des jeunes qui peuvent nous aider. Nous avons de très bons joueurs et nous pouvons atteindre de grandes choses. Mais nous devons corriger plusieurs choses pour enchaîner les victoires. Cela doit commencer face à Strasbourg. Nous devons prendre les trois points » a-t-il expliqué. Le dernier grand revenant devra encore patienter un peu, mais est fortement attendu par le club comme par les supporters. Florian Thauvin (26 ans) devrait faire son retour au débat de l’année 2020, en espérant pour l’international français (10 sélections) qu’il retrouvera toutes ses sensations alors que l’Euro 2020 aura lieu cet été.