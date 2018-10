Après une trêve internationale plutôt réussie avec les Pays-Bas (un but contre l’Allemagne et une passe décisive face à la Belgique, ndlr), Memphis Depay a retrouvé l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. Et après une titularisation contre Nîmes en Ligue 1 (2-0), l’ancien joueur de Manchester United a enchaîné face à Hoffenheim en Ligue des Champions, trouvant même le chemin des filets (3-3). Plutôt en forme, le joueur de 24 ans a finalement pris place sur le banc samedi au stade Raymond-Kopa. Pour ce match contre Angers, Bruno Genesio avait en effet décidé de faire tourner. Finalement, le coach lyonnais a lancé son attaquant à la 55e minute (à la place de Ferri), et il a marqué le deuxième but des Gones à la 87e minute, Lopez réduisant l’écart côté angevin par la suite (88e).

Malgré cette réalisation et son entrée en jeu décisive, l’international néerlandais ne semble pas satisfait de sa situation. Interrogé en zone mixte, le joueur de 24 ans a en effet fait part de son mécontentement. « J’en ai marre d’entendre à chaque fois que j’ai changé le match. Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement. Je dois accepter les décisions du coach. Je suis un peu déçu, je pense mériter plus de respect. Je mérite mieux que ça, et je devrais jouer à chaque match », a lâché l’ancien joueur de Manchester United dans des propos relayés par L’Equipe. Des propos forts de la part du Néerlandais.

Jean-Michel Aulas répond à son joueur

Quelques instants plus tard, Jean-Michel Aulas est finalement revenu sur les déclarations de son joueur dans les couloirs du stade. « C’est là qu’il démontre qu’il est un grand joueur avec de la personnalité, qu’il a su passer sur son amertume, sur la frustration de ne pas débuter le match pour nous permettre de le gagner avec ses collègues, a répondu le président de l’OL, comme le rapporte RMC Sport, avant d’enchaîner. (...) Les grands joueurs, ce sont ceux qui ont le talent mais qui en plus savent se remettre en cause quand on est en difficulté, ajoute le président lyonnais. Quand il exprime ce signal, il dit à son coach "J’ai compris, les prochains matches, je les débuterai de la meilleure des manières". »

Fin de l’histoire ? JMA a en tout cas expliqué que l’affaire allait se régler en coulisses : « on a suffisamment de bonnes relations et très franches avec Memphis pour que... les choses se règlent de manière privée. » La réponse de Bruno Genesio suite à cette décision de mettre Memphis Depay sur le banc est donc attendue. Reste à savoir qu’elle sera le statut du joueur de 24 ans samedi prochain lors du match contre les Girondins de Bordeaux au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais aura en tout cas besoin d’une nouvelle victoire pour rester coller aux équipes de tête, et pourquoi pas s’installer sur le podium de Ligue 1.