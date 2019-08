Certes, nous n’en sommes qu’à la deuxième journée du championnat, mais en 180 minutes, le Paris Saint-Germain a affiché un visage moins séduisant que celui de l’Olympique Lyonnais version Sylvinho. Reboosté par l’arrivée du Brésilien et de Juninho, le club rhodanien a signé deux cartons face à Monaco (3-0) et Angers (6-0). De quoi mettre déjà la pression au PSG ? Il est encore impossible de prédire l’avenir, mais une chose est sûre : les Parisiens, à l’image de Thiago Silva, ont bien remarqué le changement opéré chez les Gones depuis cet été.

« Oui, c’est une bonne équipe, surtout avec Sylvinho, qui était avec nous en sélection. C’est un mec qui a tout le temps envie de gagner. Même en sélection il était toujours excité à l’entraînement. Ça marche très bien pour Lyon. J’espère que le prochain match sera plus difficile pour eux. Le système tactique de Lyon est très fort. On connaît très bien Sylvinho. Je crois que Lyon va faire une très belle saison cette année. J’espère qu’on les battra. Bien sûr qu’on aura le Clasico face à l’OM, mais c’est Lyon qu’il faut battre », a déclaré le capitaine parisien en zone mixte.

Désignés comme les principaux rivaux du PSG dans la course au titre, les Gones auront-ils les épaules pour chahuter le PSG sur la durée ? Pour Thiago Silva, l’apport de Sylvinho sera bénéfique. « L’année dernière, ils n’ont pas fait une grande saison. Pour le championnat, ils ont manqué de plus d’agressivité, c’est ce que va leur apporter Sylvinho. De la confiance aussi. Il y a beaucoup de personnalité dans cette équipe lyonnaise. Ils ont très bien débuté la saison, mais c’est encore tôt. On verra ce qu’il va se passer ». Le choc du 22 septembre prochain au Groupama Stadium s’annonce déjà salivant.

