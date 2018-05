L’enjeu est lourd ce soir. Qui de l’Olympique Lyonnais ou de l’Olympique de Marseille s’emparera de cette troisième place donnant accès à la Ligue des Champions ? Si les Monégasques sont pratiquement assurés de la disputer - sauf scénario rocambolesque - les deux olympiques jouent pratiquement leur saison ce soir, à 21h, à l’occasion du multiplex de cette dernière journée de Ligue 1.

Et comme l’explique le quotidien l’Equipe dans son édition du jour, la différence entre une troisième et quatrième place est énorme sur le plan financier. Selon le journal, une participation à la phase de poules de Ligue des Champions va déjà assurer à l’une des deux formations 45 millions d’euros, auxquels il faudra rajouter les bonus liés aux résultats. Une victoire rapporte ainsi 1,5 millions d’euros, contre 500.000€ pour un nul.

Un manque à gagner de 36 millions d’euros

Une place en Europa League n’apporterait "que" 14 millions d’euros au quatrième, avec des primes bien inférieures Entre les différents revenus liés à la participation à une compétition européenne mais aussi les revenus liés à la qualification finale en championnat, la différence de revenu totale entre le troisième et le quatrième s’élèverait dans un premier temps à 36 millions d’euros !

Face à Amiens au Vélodrome pour les Phocéens et contre Nice au Groupama Stadium pour les Rhodaniens, l’enjeu est donc immense, et aura forcément de l’impact sur le mercato de chacune des deux équipes. En plus de rendre le club plus attractif cet été pour d’éventuelles recrues, une troisième place pourrait par exemple permettre de conserver certains éléments de l’équipe très cotés sur le marché des transferts... Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud jouent gros ce soir !