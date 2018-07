Même si la Coupe du Monde bat encore son plein, entre la rencontre mardi entre la France et la Belgique (à suivre en live commenté sur FM) et l’Angleterre et la Croatie mercredi (rencontre aussi à suivre sur notre live commenté), de nombreux clubs ont repris leur petit train train quotidien. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais. Mais, après le transfert raté de Nabil Fekir à Liverpool, tout ne tourne pas forcément rond chez les Gones.

En effet, malgré la reprise de l’entraînement pour la plupart des hommes de Bruno Genesio, les mondialistes (Fekir et Lopes) sont pour le moment exempts. Tous sont arrivés, sauf un : Memphis Depay. En effet, l’international néerlandais semble s’être accordé un petit peu de rab et ce n’est ni au goût de son entraîneur, ni à celui de son truculent président qui l’a clamé haut et fort en ajoutant qu’il espère que son ailier soit là en ce dimanche 8 juillet.

« Il y aura une sanction très grave, parce que vis-à-vis des autres, c’est indispensable », a avancé Jean-Michel Aulas, le grand patron de l’Olympique Lyonnais au micro de RMC Sport ce samedi soir. Une saison qui va donc commencer plutôt mal alors qu’il avait sauvé les siens à de nombreuses reprises en fin de saison dernière avec quelques buts clés, contre l’OM et le PSG notamment. Tout n’est donc pas si rose dans la capitale des Gaule.