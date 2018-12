L’OL joue sa place pour les 8es de finale demain face au Shakhtar Donetsk (rencontre à suivre sur notre live à partir de 20h05). Le vainqueur de ce match sera présent en février prochain dans la compétition quand l’autre évoluera en Ligue Europa. Les Gones ont simplement besoin d’un nul et avancent donc en position de favori pour cette confrontation. Une interrogation subsiste tout de même depuis quelques matches, c’est la forme de Nabil Fekir. A l’image de son équipe, le champion du Monde alterne entre le bon et le moins bon, affichant des stats clairement en dessous de ses standards de la saison dernière.

Il se rattrape tout de même en Ligue des Champions avec 2 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres mais Bertrand Traoré lui-même reconnaît que son capitaine tire un peu la pâte ces derniers temps. « J’apprécie beaucoup Nabil, le groupe l’apprécie. Il est très important pour l’équipe. Il a été un peu moins bien mais il est toujours décisif pour l’équipe. Il se sent bien et je pense qu’il va faire quelque chose pour nous demain », a confié le Burkinabé de 23 ans en conférence de presse ce mardi.

Genesio défend son capitaine

C’est ensuite Bruno Genesio qui a pris place dans l’auditorium. Le coach de l’OL a assuré que Fekir serait en pleine forme demain alors qu’un doute subsistait, au même titre par ailleurs que Aouar et Ndombele. « Nabil s’est bien entraîné pour le match de demain. C’est un joueur important pour nous, le capitaine. Il est prêt à faire un grand match et à aller chercher cette qualification », a d’abord alerté l’entraîneur français. Face à l’insistance de la presse, Genesio a fini par avoir une réponse un peu plus véhémente, traduisant le léger agacement sur le sujet.

« On avait l’objectif de préparer Nabil pour le Shakhtar. Je vais vous répondre par deux questions. Si Messi est moins bien avec le Barça, il sera remplaçant avant un match décisif ? Et si Ronaldo est moins bien avec la Juventus lors d’un match décisif, il sera remplaçant ? » Voilà qui a le mérite d’être clair. Genesio compte plus que jamais sur son capitaine même si celui-ci est moins bien. Il faudra pourtant à Fekir élever son niveau de jeu pour permettre à l’OL de passer au tour suivant et justifier sa prolongation de contrat qui est en préparation sur le bureau de Jean-Michel Aulas.