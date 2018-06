La patience est un remède à toutes les afflictions. Après la terrible fin de saison de l’Olympique de Marseille, pourtant porteuse d’espoir, les dirigeants phocéens et les supporters vont devoir s’armer de patience pour retrouver leur équipe et espérer à nouveau un titre ou une place pour la Ligue des Champions 2018-2019. La route va être sinueuse, mais les décideurs marseillais ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté pour la prochaine saison.

Ainsi, ils comptent bien mener un mercato rapide et efficace pour tout d’abord atteindre leurs prochains objectifs, mais aussi pour faire rêver les aficionados du club qui ont éprouvé de nombreuses émotions la saison passée. Ainsi, pour ce marché des transferts, l’OM compte bien aller vite. C’est ce que révèle ce jour La Provence concernant deux priorités : le poste d’avant-centre et celui de défenseur central axial gauche pour épauler Adil Rami.

Le défenseur central attendu

Concernant l’attaquant, il devrait s’agir de Mario Balotelli, le Niçois. Même si L’Équipe avance que Patrick Vieira, qui devrait être promu entraîneur des Aiglons aujourd’hui, va tenter de le conserver, il est peu probable que le Transalpin soit un joueur du GYM l’année prochaine. Selon le quotidien régional, l’affaire pourrait être bouclée dès cette semaine avant le passage devant la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), prévue le 19 juin, comme développait Le Phocéen.

Toujours d’après les informations de La Provence, le board olympien souhaiterait vite accélérer sur le dossier du défenseur central. Selon nos informations Kostas Manolas n’est pas contre, mais l’affaire s’annonce ardue. À la base, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM, avait dans l’idée de tenter de recruter Ivan Marcano, en fin de contrat à Porto, avant que celui-ci ne s’engage pour l’AS Roma, le club de Manolas. Même si prudence est mère de sûreté, on peut dire que l’OM veut attaquer fort et aller droit au but !