Au retour de la trêve internationale, les joueurs de l’Olympique de Marseille avaient à coeur de faire bonne impression dans le parcours débouchant sur la mi-saison et les vacances de Noël. Motivés, les Phocéens redoutaient toutefois un danger immédiatement identifié : le coup de pompe. En effet, la dernière ligne droite de l’année 2017 n’a rien d’un sprint. Bien au contraire. Avec dix matches au programme en un mois, l’OM doit gérer ses efforts. Et pour le moment, tout se passe comme prévu.

Après avoir réussi à arracher le point du match nul à Bordeaux (1-1) et à Konyaspor (1-1), deux rencontres dans lesquelles ils étaient mal embarqués, les Phocéens viennent d’enchaîner deux victoires de rang en Ligue 1 contre Guingamp (1-0) et Metz (3-0). Avec deux succès, deux nuls et encore six matches à jouer, le bilan olympien est loin d’être mauvais. D’autant que les faux pas de l’Olympique Lyonnais face à Lille (1-2) et de l’AS Monaco à Nantes (0-1) ont propulsé l’OM à la deuxième place du championnat (à 10 points du PSG, avec 2 unités d’avance sur l’OL) ! Une excellente nouvelle quand on sait qu’il y a un an, à la même époque, l’OM pointait au onzième rang et comptait treize points en moins !

L’OM garde les pieds sur terre

« Dès le début de saison, on a dit qu’on essaierait de faire mieux que la saison passée. On ne pensait pas à ça. C’est vrai qu’on a travaillé dans notre coin, sans faire de bruit. On est plutôt pas mal. On va essayer de ne pas s’enflammer et on va continuer comme ça », a indiqué Florian Thauvin en zone mixte, visiblement ravi. Mais si les Phocéens ne boudent pas leur plaisir, notamment après toutes les critiques émises à l’encontre de l’OM Champions Project, un homme veille à ce que ses troupes ne cèdent pas à l’euphorie.Cet homme, c’est bien évidemment Rudi Garcia.

« Peu importe. Ce qui compte ce sera d’être le plus haut- possible en fin de saison. Ce n’est pas le moment de s’enflammer, je pense qu’on va le faire pour nous. Il faut qu’on garde les pieds sur terre, qu’on reste humble. Comme je vous l’ai dit, le championnat est très long. On verra où on sera en fin de saison. L’objectif ne change pas, c’est d’être dans les quatre premiers. Il y a tant de matches à jouer. On se contentera de se concentrer sur Montpellier. Après, il y aura, non seulement l’Europa League, mais aussi la coupe de la Ligue qui va se greffer à tous ces matches championnat, mais pour l’instant ça se passe bien ». Et si Garcia ne veut pas s’enflammer, c’est parce qu’il sait que sur les six matches qu’il reste à jouer avant la trêve, l’OM devra se mesurer à Montpellier (qui a tenu le PSG en échec), Rennes (en Coupe de la Ligue) et l’OL le 17 décembre.