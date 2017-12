L’AS Monaco se devait de battre Troyes à domicile pour ne pas lâcher la course au titre, en dépit des 9 points d’écart avec le leader parisien. En face, une formation de l’ESTAC qui n’a que 2 points d’avance sur le barragiste Toulouse. Le début de match se résume par une attaque défense. Tous les Monégasques sont dans le camp troyen et tentent de percer les lignes. Mais le football n’est pas une science exacte et Suk ouvre le score pour Troyes, profitant d’une énorme faute de main de Subasic (0-1, 25e). Réaction immédiate des Champions de France mais Keita Baldé de 25 mètres trouve le poteau de Samassa (29e). Troyes gère sereinement son avantage et fait preuve d’une maitrise technique remarquable. Bis repetita après la pause : Subasic sort et dégage le ballon sur Suk qui contre le cuir vers le but et n’a plus qu’à le pousser au fond des filets (0-2, 51e). Vingt minutes plus tard, Deplagne marque contre son camp et réduit le score pour Monaco (1-2, 71e). La physionomie du match change et l’ASM pousse pour égaliser. Ils y parviennent grâce à une tête décroisée de Carrillo (2-2, 85e) et prennent même l’avantage par ce même crâne de Carrillo (3-2, 87e). Fin du match, victoire monégasque. Les hommes de Leonardo Jardim gardent leur place de dauphin du PSG.

Metz reçoit Rennes dans un énième match de la dernière chance. Avec 4 petits points, les Lorrains ont dix unités de retard sur le 19e angevin. Si la mission semble impossible, il serait bon de gagner dès ce soir. En face, une formation bretonne 6e, qui vise la 5e place de son voisin nantais. Et d’entrée, Mexer manque d’ouvrir le score pour Rennes d’une tête qui heurte la transversale (10e). Metz ne se montre pas apeuré et fait jeu égal avec son adversaire. Un état d’esprit qui est récompensé avant la mi-temps par cette ouverture du score de Mollet (1-0, 40e), d’une frappe lointaine et flottante. Après la pause, les Messins se montrent remontés comme des pendules. Les joueurs font tout pour tenir le score, Kawashima n’a aucun arrêt à effectuer. Mais plus la rencontre approche de sa fin, plus les Grenats se crispent par peur de ne pas tenir le score. Forcément, ils n’y parviennent pas. Mubele reprend un centre de Maouassa et égalise pour Rennes (1-1, 88e). Les Messins ratent une occasion d’espérer encore un peu. Rennes poursuit sa belle série sans perdre.

La machine guingampaise a tourné à toute allure

Barragiste, Toulouse reçoit une formation caennaise 7e, à cinq points des places européennes mais dont la défense est de fer. En début de match, les Normands confisquent le ballon au TFC. Mais petit à petit, les joueurs de Pascal Dupraz sortent de leur cocon et inquiètent ceux de Patrice Garande. Ni Julien (27e), ni Delort d’un lob (34e) ne parviennent à se montrer efficaces devant la cage de Vercoutre. Après la pause, Jordan Nkololo tape la barre transversale du gardien caennais à bout portant (60e). Dans la minute qui suit, Toivonen ouvre le score pour les Violets (1-0, 61e). A force de pousser pour faire le break, les Toulousains obtiennent un penalty. Sans trembler, Gradel le transforme (2-0, 73e). Fin du match, Toulouse sort la tête de l’eau et quitte la place de barragiste.

Guingamp-Dijon, sans doute le match avec le moins d’enjeu de la soirée. Les Guingampais ont trois points d’avance sur la zone rouge. Il serait néanmoins bon de ne pas perdre pour l’En-Avant. Quand à Dijon, auteur d’un très bon début de saison, il est 10e. Pourtant, les Bourguignons se compliquent le match d’entrée. Haddadi récolte un carton rouge pour une entaille sur Pereira (11e). Dijon jouera quasiment toute la rencontre à dix contre onze. Conséquence : ils se mettent à reculer et à craquer. Sur un centre à ras de terre de Rebocho, Jimmy Briand vient dévier le ballon au fond des filets (1-0, 36e). Deux minutes plus tard, c’est Salibur qui exploite victorieusement un centre du Portugais (2-0, 39e). Les Armoricains manquent de prendre le large mais la tête de Sorbon est claquée miraculeusement par Reynet (48e). Briand trouve la transversale (51e) puis c’est au tour d’Abeid pour Dijon de heurter la barre (52e). Quinze minutes plus tard, Kerbrat y va de son but sur corner (4-0, 66e). Dès lors, le match ne vit plus tellement. Guingamp tient son avantage et ne regardera pas en bas du classement avec crainte.

Angers tient tête à Montpellier

Le maintien approche pour Montpellier, 8e, auteur d’un bon match nul contre l’OM dimanche dernier (1-1). En face, une formation d’Angers 19e avec 14 points, qui n’a plus d’autre choix que de gagner devant son public ce soir. Un public venu en nombre au stade Raymond Kopa, qui voit Angers buter sur la très solide défense pailladine. A la pause, le score est de 0-0. En début de seconde période, le match s’emballe. A la suite d’un rush en solitaire de 80 mètres, Roussillon propulse un missile vers la lucarne mais Letellier est vigilant. Il cède sur une seconde frappe de Roussillon reprise par Mbenza (0-1, 51e). Mais c’était sans compter le réalisme de Karl Toko-Ekambi qui conclut parfaitement une action faite de une-deux avec Fulgini et Guillaume (1-1, 56e). Montpellier pousse en fin de match, grâce à un Sessegnon virevoltant et un Roussillon des grands soirs. Mais sans succès. Match nul qui n’arrange pas les Angevins, toujours avant derniers.

Les résultats du soir

