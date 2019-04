Trois défaites de rang. Tel est le bilan actuel de l’Olympique Lyonnais après sa défaite 2-1 sur la pelouse de Nantes vendredi soir, après un but d’Anthony Limbombe à la 83e minute. Les Rhodaniens sont encore troisièmes, mais pourraient voir l’ASSE revenir à trois petits points seulement en cas de victoire stéphanoise face aux Girondins de Bordeaux dimanche après-midi. Une défaite qui vient s’inscrire dans un climat pour le moins trouble autour de l’avenir de Bruno Genesio...

Des rumeurs concernant des bagarres entre joueurs de l’Olympique Lyonnais sont également parues dans la presse en fin de semaine. Si elles ont été démenties, notamment par Ferland Mendy sur ses réseaux sociaux, force est de constater que la situation du côté de Lyon est loin d’être idéale. « C’est un moment difficile. Il faut faire le dos rond, il faut continuer à être ensemble, continuer à travailler », a avoué Bruno Genesio en conférence de presse après la rencontre dans des propos rapportés par l’Equipe.

« Je sens des joueurs qui osent moins tenter des choses que quand ça va bien »

« C’est une période difficile à vivre mais qu’on doit traverser ensemble et qui doit nous permettre de retrouver des victoires dans les semaines qui arrivent. Quand on a des difficultés dans les résultats, on a souvent cette impression de manque de cohésion. Mais c’est simplement aussi parfois un manque de confiance qui rejaillit sur toute l’équipe. Je ne vois pas des joueurs qui n’ont pas envie de faire des efforts ensemble, mais effectivement je sens des joueurs qui osent moins tenter des choses que quand ça va bien », a ajouté le tacticien lyonnais qui a reconnu l’existence d’un « climat de crise dans le vestiaire ».

Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a également tiré la sonnette d’alarme, prévenant ses troupes : « les supporters peuvent se lasser de voir des joueurs, on va y réfléchir ». Des propos rapportés par Le Progrès qui traduisent un certain mal-être autour du club. Il faut dire que du côté des supporters, cela fait un certain temps que Bruno Genesio ne fait plus l’unanimité et que certains joueurs sont pointés du doigt. Jean-Michel Aulas va avoir du pain sur la planche cet été, encore plus si l’Olympique Lyonnais termine finalement en dehors du podium...