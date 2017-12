Strasbourg en Ligue 1, puis le Bayern Munich en Ligue des Champions. Deux défaites d’affilée pour le club de la capitale, un fait extrêmement rare ces dernières années. Bien évidemment, ce n’est pas suffisant encore pour tirer la sonnette d’alarme ou même parler de crise, mais en coulisses, ces deux échecs consécutifs ont visiblement du mal à passer. A commencer par le président Nasser Al-Khelaifi, qui était très énervé après la rencontre comme le rapporte le média. Dans l’avion du retour de Munich, l’ambiance était "particulière" (propos de l’Equipe qui cite un salarié du club) entre le président, Unai Emery, Antero Henrique et Jean-Claude Blanc, à savoir un silence total.

Toujours selon cette même source citée par l’Equipe, certains joueurs « donnaient l’impression de ne pas être concernés par cette défaite et jouaient sur leur console ». Si Unai Emery aurait de son côté reconnu certaines erreurs auprès de son staff, il a calmé le jeu avec ses joueurs, préférant évoquer l’excellent bilan comptable de l’équipe jusqu’ici. Et toujours selon le quotidien sportif, certains joueurs commenceraient à se poser des questions sur le peu de turnover exercé par le tacticien espagnol notamment, et certains éléments indispensables de l’équipe seraient particulièrement fatigués physiquement.

Une chose est sûre, certains cadres semblent avoir pris leurs responsabilités à cœur, comme c’est le cas de Dani Alves. L’Equipe rapporte ainsi que le latéral droit brésilien a secoué ses partenaires à la mi-temps du match disputé en terres bavaroises. Autre anecdote dévoilée, bien moins importante ceci-dit : l’étonnement de certains joueurs francilien lorsqu’ils ont appris qu’ils allaient rentrer de Munich en classe économique. Quoi qu’il en soit, la victoire est obligatoire cet après-midi face à Lille, sous peine que de véritables doutes commencent à s’installer dans l’équipe...