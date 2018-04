Champion de France de Ligue 1 depuis son carton face à l’AS Monaco (7-1, 33e journée), le Paris SG souhaitait profiter d’une fin de saison tranquille pour faire tomber quelques records à sa portée. Le club de la capitale peut déjà en oublier un : celui de remporter tous ses matches à domicile. Après 17 victoires en L1 à la maison, les Rouge-et-Bleu ont en effet laissé filer leurs premiers points de l’exercice au Parc des Princes, en concédant le nul face à l’En Avant Guingamp (2-2, 35e journée).

Sans un Edinson Cavani toujours décisif (auteur d’un doublé en fin de match), désormais meilleur buteur du club en L1 avec 115 réalisations au compteur, et un penalty généreux, les Parisiens auraient même pu briser leur série d’invincibilité en championnat cette saison. Evidemment, Unai Emery a retenu la réaction d’orgueil de ses ouailles, à qui il a demandé plus lors de son discours à la pause. « Je crois que l’équipe avait besoin de faire plus, et le résultat à la fin de la première période (1-0 pour Guingamp) était juste », a-t-il expliqué en conférence de presse avant de poursuivre.

« On est content, mais au fond de nous, on sait qu’on aurait pu faire mieux donc... »

« Dans le vestiaire, j’ai dit que nous avions tous besoin de faire plus sur le terrain, et c’est ce que l’équipe a fait en deuxième période. À la fin, l’équipe a joué avec l’orgueil. Les joueurs sont conscients qu’en première période, ils n’étaient pas bien dans le match », a-t-il lancé. Côté breton, on affiche des regrets après avoir eu deux buts d’avance sur Presnel Kimpembe et ses partenaires. Ludovic Blas, auteur du premier but des siens d’une somptueuse frappe à l’entrée de la surface, était à la fois fier et déçu.

« On est la première équipe à leur prendre des points ? C’est bien ! Tant mieux. On aurait même pu gagner. Mais bon... », a lancé celui qui a été élu homme du match avant de continuer. « En vrai, on est content, mais au fond de nous, on sait qu’on aurait pu faire mieux donc... Même si on a fait un très gros match, je félicite d’ailleurs toute l’équipe », a-t-il conclu. L’exploit est passé près pour Guingamp. La série du PSG, elle, est bel et bien terminée. Mais ça aurait pu être pire...