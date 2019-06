Dans un vestiaire de football, de nombreuses choses se passent ou sont dites. Le plus souvent, c’est sur le coup de l’émotion et de l’impulsivité. Quand les rancœurs persistent et que les coups bas fusent, c’est qu’un problème encore plus gros peut arriver. Ainsi, au Paris Saint-Germain, il semble que le vestiaire soit désormais scindé en deux parties. La première serait dirigée par les Brésiliens, Neymar et Dani Alves en tête, la seconde par les Français comme Presnel Kimpembe ou Kylian Mbappé.

S’il fallait trouver un écho à la sortie de Kylian Mbappé aux trophées UNFP, ce serait plutôt de ce côté-là qu’il faudrait chercher. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe explique les dissensions qui sont apparues entre deux clans qui se sont mis en place au fur et à mesure. Lorsque Neymar critique les jeunes après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France, c’est la partie francophone qui est visée et pas seulement les éléments formés au club. Le quotidien rapporte même qu’un joueur du Paris Saint-Germain aurait dit à un adversaire qu’il fallait « mettre la misère aux Brésiliens ». Ambiance.

Mbappé agacé par Neymar

Autre exemple, Presnel Kimpembe a lancé sa marque de vêtements et peu se sont affichés avec. Le défenseur expliquant même en privé que si c’eut été la marque de Neymar, tout le monde l’aurait mise. Les remarques auraient aussi fusé lorsque, au lieu de fêter le titre avec ses coéquipiers, Neymar se serait échappé pour rejoindre des amis à lui dans la capitale, provoquant une nouvelle fois l’ire de Presnel Kimpembe tandis qu’Eric Maxim Choupo-Moting et Thilo Kehrer tentaient de défendre l’Auriverde.

Lorsque la tension est montée entre Draxler et Neymar, le club a communiqué et Thomas Meunier est allé se plaindre du fait que le PSG était peu là pour les autres éléments de l’effectif. Enfin, Kylian Mbappé s’énerverait facilement de l’attitude et des envies de Neymar. L’international français n’apprécierait pas vraiment le fait que le Brésilien puisse décider de la tenue d’un entraînement le matin plutôt que l’après-midi et surtout qu’il ait voix au chapitre sur à peu près tous les sujets qui concernent le club, comme le recrutement par exemple. Une chose est sûre, il faudra bien un jour qu’un dirigeant du club remette tout ça en ordre.